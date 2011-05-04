Ladin’in ölümü twitter’da rekor kırdı

T24 - Sosyal paylaşım sitesi twitter, El Kaide lideri Usama Bin Ladin’in öldürüldüğünün açıklanmasının ardından, tweet sayısında rekor kırıldığını açıkladı.



Açıklamada, 1 Mayıs gecesi Washington saatiyle Bin Ladin’in ölümünün resmi açıklamasından az önce saat 22:45 ile geceyarısı saat 00:30’a kadar siteye saniyede 3 bin 440 tweet girildiği belirtildi. Site açıklamasında bunun “bugüne kadarki tweet girişleri içerisinde en yüksek oranda aralıksız devam eden” tweet girişi olduğu ifade edildi. Bin Ladin’in ölümünün resmen açıklandığı saatte ise tweet sayısının saniyede 5 bin 106’ya ulaştığı kaydedildi. Böylece Bin Ladin’in ölümü, 2011 Yeni Yıl gecesinde saniyede girilen 6 bin 939 tweet ile Japonya depreminde saniyede girilen 5 bin 530 tweet’in ardından, hakkında saniyede en fazla tweet girilen olay oldu.







