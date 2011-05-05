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Dünya

Ladin'in ölümü en çok kime yaradı?

Obama'nın Ladin'in ölümünü doğrulamasıyla birlikte ise Google'da yapılan aramalarda ciddi düşüş yaşandı.

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - İnternet devi Google'da yapılan aramalar Bin Ladin'in ölümüyle zirveye ulaştı.Google'ın Twitter hesabı üzerinden yapılan açıklamaya göre Bin Ladin'in ölmesiyle birlikte Google'ın arama sayfası kullanıcıların akınına uğradı.

Pazarı Pazartesi'ye bağlayan gece (2 Mayıs) "Bin Laden" kelimesiyle Google'da yapılan aramalar sayesinde Google'da yapılan toplam aramalar da yüzde 1 milyon artış gösterdi. Dolayısıyla yüzde 1 milyonluk bu artışa neden olan Bin Ladin'in ölümü en çok Google'a yaradı.

Obama'nın Ladin'in ölümünü doğrulamasıyla birlikte ise Google'da yapılan aramalarda ciddi düşüş yaşandı.


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