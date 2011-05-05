Ladin'in öldürüldüğü evde abluka kalkınca halk eve akın etti

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin’in öldürüldüğü iddia edilen Pakistan’ın Abbottabad kentinin Bilal mahallesinde dün tam bir panayır havası oluşmuş durumda. Sabah saatlerinde güvenlik ablukasının kaldırılmasıyla kentin büyük bir bölümü Usame bin Ladin’in evini görmek için bölgeye akın etti.



Yaklaşık 120 bin nüfuslu kendi hâlinde sakin bir kent olan Abbottabad, Usame bin Ladin’in burada yaşadığının ortaya çıkmasıyla birlikte dünyanın en önemli adreslerinden biri oldu. Sabahki güvenlik ablukasının kaldırılmasıyla neredeyse kentin tüm sakinleri evi görmek için Bilal Mahallesi’ne aktı.



Hürriyet gazetesinden Faruk Zabcı'nın mahalle sakinleriyle yaptığı konuşmalardan ortaya çıkan tablo şöyle:



Dubai’deki zengin amca Komşular, binanın yaklaşık yedi yıl önce inşa edildiğini, içeride de Arşad ve Tarık Han isimli iki kardeşin yaşadığını aktardı. Peştun kökenli kardeşlerin zenginliklerinin nereden geldiğini kimse tam olarak bilemedi; ancak Dubai’de bir otel sahibi oldukları, amcalarından para geldiği ya da döviz alım-satımı yaptıklarına ilişkin rivayetler vardı.



Cami imamı üzgün Abbottabad’daki gizemli evin çok yakınlarında bulunan, 15-20 kişilik bir cemaate sahip Abdullah İbn-i Mahdum Camii’nin imamı Şakil Akhtar, Usame bin Ladin’i tanımadığını ve o evde yaşayanın Bin Ladin olduğunu da bilmediğini söyledi. İmam, Hürriyet’e yaptığı açıklamada, “Operasyon günü İslamabad’daydım. Sabah 08.00’de öğrendim. Çok üzüldüm. Ama korkum, ABD’nin böyle başlayıp, ileride nükleer tesislerimize de operasyon düzenlemesi” dedi. Operasyon sırasında camilerden halka “Işıklarınızı kapatın” tarzı anonslar yapıldığı ise doğrulanmadı.



Evimizin camları kırıldı İkbal Kureşi isimli kadın, olay gecesini şöyle anlattı: “Geceyarısı 3-4 patlama oldu. Evin camları sarsıldı, bazıları yerle bir oldu. Çok korktum. Oğullarım, sonrasında diğer gençler gibi olay yerine gitti.”



Müteahhit ve komşulara tutuklama Gull Madah ya da Gül Muhammed olarak bilinen 45-50 yaşlarında bir kişi dün tutuklandı. Madah, evin, Bin Ladin’in korunmasının sağlanması amacına hizmet etsin diye özel olarak inşa ve dizayn edilip edilmediğiyle ilgili olarak sorgulanıyordu. Ayrıca komşulardan da 15 kişi sorgulanmak üzere gözaltına alındı.



İçeri top atana para Üç katlı evin avlusuna kaçan her top karşılığında içeriden birisi (hep aynı kişi), çocuklara 100-150 Pakistan rupisi (4-4.5 TL) para veriyordu. Zarar Ahmed adlı bir başka çocuksa, evin avlusuna ara sıra girip çıkma şansı olduğunu öne sürerek, “İki karısı vardı. Biri Arapça konuşuyordu, diğeri Urduca. Biri kız üç çocukları vardı. Bana iki tane tavşan vermişlerdi. Dış kapıya yerleştirdikleri kamerayla, içeriye girmeden önce herkesi görüyorlardı” dedi.





Müşerref: Oralarda jogging yapıyordum



Eski Pakistan Cumhurbaşkanı Pervez Müşerref, o evden Bin Ladin’in çıkmasına çok şaşırdığını açıkladı. Ülkeyi yönettiği dönemde, söz konusu evde El Kaide liderinin yaşadığını bildiklerine ilişkin suçlamaları reddeden Pakistanlı siyasetçi, “Evin bulunduğu yer, benim 15 kilometrelik koşularımı yaptığım yere çok yakın. Yol üstünde olduğu için belki önünden bile geçiyor olabilirdim” dedi.





Neden ‘Abbottabad’



Pakistan’ın başkenti İslamabad’ın 50 kilometre kadar kuzeydoğusunda bulunan Abbottabad’a adı, 19’uncu yüzyılın ortalarında bu bölgenin sömürge valisi olarak görev yapan İngiliz subay Binbaşı James Abbot’ın soyadından yola çıkılarak verilmiş.