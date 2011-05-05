Ladin’in gözdesi Emel Al-Sadah

T24 - ABD askerlerinin baskınında öne atılıp bacağından yaralanan 29 yaşındaki Emel Al-Sadah, Usame Bin Ladin’in beş karısından en genci ve en gözdesiydi.Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarından sonra diğer karılarından ayrılmış ama henüz 17 yaşındayken Afganistan’da evlendiği Yemenli Emel’i yanında tutmuştu. Yemen’in önde gelen aşiretlerinden birinin liderinin kızı olan Emel, Usame bin Ladin’e biri kız üç çocuk vermişti. Bin Ladin’in beş karısından yaklaşık 18 çocuğu olduğu tahmin ediliyor.



Kaçmaya mı hazırlanıyordu



ABD’li üst düzey bir istihbarat yetkilisi ABOD Conresi’ne verdiği birifingde Usame Bin Ladin’in cesedinde 500 euro ve iki gizlenmiş telefon sim kartı çıktığını bildirdi. İstihbarat yetkilisine göre bin Ladin kaçmaya veya yer değiştirmeye hazırlanıyordu.



