T24 LogoT24 Logo
Dünya

Ladin’in gözdesi Emel Al-Sadah

ABD askerlerinin baskınında öne atılıp bacağından yaralanan 29 yaşındaki Emel Al-Sadah, Usame Bin Ladin’in beş karısından en genci ve en gözdesiydi.

05 Mayıs 2011 03:00

T24 - ABD askerlerinin baskınında öne atılıp bacağından yaralanan 29 yaşındaki Emel Al-Sadah, Usame Bin Ladin’in beş karısından en genci ve en gözdesiydi.Bin Ladin, 11 Eylül saldırılarından sonra diğer karılarından ayrılmış ama henüz 17 yaşındayken Afganistan’da evlendiği Yemenli Emel’i yanında tutmuştu. Yemen’in önde gelen aşiretlerinden birinin liderinin kızı olan Emel, Usame bin Ladin’e biri kız üç çocuk vermişti. Bin Ladin’in beş karısından yaklaşık 18 çocuğu olduğu tahmin ediliyor. 

Kaçmaya mı hazırlanıyordu 

ABD’li üst düzey bir istihbarat yetkilisi ABOD Conresi’ne verdiği birifingde Usame Bin Ladin’in cesedinde 500 euro ve iki gizlenmiş telefon sim kartı çıktığını bildirdi. İstihbarat yetkilisine göre bin Ladin kaçmaya veya yer değiştirmeye hazırlanıyordu.


 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Fatih Altaylı: Yerli otomobille ilgili patent başvurusu bulamadık...

Şeyma Subaşı: Keşke Acun'dan 3 çocuk yapsaydım ...

Bir insan seks sırasında ne kadar kalori yakar?...

Bakan Selçuk'tan asgari ücret açıklaması: Gelecek sene her iki taraf...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24