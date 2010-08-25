-LADİN'İN DAMADININ MAL VARLIĞI DONDURULDU WASHINGTON (A.A) - 24.08.2010 - ABD, El Kaide şebekesinin mali operasyonlarının başındakilerden biri suçlamasıyla, Usame Bin Ladin'in damadı Muhammed Abdullah Hasan Ebul Hair'in mal varlığını dondurdu. Hazine Bakanlığı, yazılı bir açıklamada bulunarak, ayrıca Amerikan vatandaşlarının 35 yaşındaki Suudi Arabistan vatandaşı Ebul Hair ile irtibata geçmesine de yasak koyulduğunu duyurdu. Açıklamada, Amerikan çıkarlarına yönelik belli bir terör saldırısı amacıyla yüz binlerce doları transfer etmekle suçlanan bu kişinin, Suudi Arabistan tarafından 2009'da yayımlanan 85 kişilik arananlar listesinde yer aldığını da belirtildi.