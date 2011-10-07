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Dünya

Ladin'i yakalattı idamla yargılanacak

El Kaide lideri Usame bin Ladin'in DNA örneğini aşı bahanesiyle alarak, bu bilgileri CIA'ya aktaran Pakistanlı doktor vatana ihanetten ölüm cezasıyla karşı karşıya.

07 Ekim 2011 03:00

T24 - El Kaide lideri Usame bin Ladin'in DNA örneğini aşı bahanesiyle alarak, bu bilgileri CIA'ya aktaran Pakistanlı doktor vatana ihanetten ölüm cezasıyla karşı karşıya.
 

Geçtiğimiz mayıs ayında ABD istihbarat örgütüne bağlı özel kuvvetler, Pakistan'ın Abbottabad kentinde, El Kaide lideri Usame Bin Ladin'i Pakistan İç İstihbarat Örgütü ISI'nın bile bilgisi olmadan gizli bir operasyonla öldürmüştü.


CIA'ın Bin Ladin'in yerinin tespitinde Pakistanlı doktor Şakil Afridi'den yardım aldığı iddia edilmişti. Afridi, El Kaide lideri ve komşularının DNA örneklerini aşı bahanesiyle almış ve ABD'li yetkililere aktarmıştı. Bu olayın ortaya çıkmasının ardından ISI, doktor Şakil Afridi'yi Bin Ladin'in öldürülmesinden üç hafta sonra gözaltına almıştı.


Şakil hakkındaki soruşturma tamamlandı. Pakistanlı yetkililer, Şakil'in vatana ihanetten ölüm cezasıyla yargılanmasını talep ediyor.



Bin Ladin için aşı kampanyası


Bin Ladin öldürülmeden önce kendisinin nerede yaşadığını bulmak için CIA'ın Abbottabad'da aşı kampanyası başlattığı ve Şakil Afridi isimli Pakistanlı doktorun bu kampanyayı yürüttüğü suikast operasyonunun hemen ardından ortaya çıkmıştı. Ancak CIA, bu DNA örneklerini işine yarayıp yaramadığını hiçbir zaman açıklamadı.

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