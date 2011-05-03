Ladin'e ölüm kendi kuryesi ile geldi!

T24

USAME BİN LADİN BU ODADA ÖLDÜRÜLDÜ!



İŞTE ABD GAZETELERİNDE LADIN MANŞETLERİ



OBAMA: ADALET YERİNİ BULDU



'ANONİM' KURYE ÖLÜM GETİRDİ



Pakistan ordusunun dibinde



CIA ile 9 toplantı yapıldı



Helikopterlerle baskın





Kâbil’de evin aynısını kurup prova yaptılar



Mağarada değil evde yaşadı



Operasyonun künyesi



Çatışırken öldü



Balıklara yem ettiler

Operasyon için onları beklediler



İlk haber Twitter’da



ABD, başına 25 milyon dolar ödül koyarak ‘ölü ya da diri’ aradığı 11 Eylül 2001 saldırılarının mimarı El Kaide Lideri Usame bin Ladin’i, 10 yıl aradan sonra Pakistan’ın başkenti İslamabat’ın yakınında, emekli komutanların oturduğu Abudabad kentinde askeri tesislerin arasında özel yapılmış büyük bir evde ölü ele geçirdiğini açıkladı. Hürriyet gazetesinde yer alan haber şöyle:CIA ve Amerikan ordusunun 4 helikopterle düzenlediği operasyonda Bin Ladin’in yanı sıra oğlu, iki kuryesi ve bir kadın da ölü ele geçirildi. ABD, cesedin, İslami kurallar uygulanarak denize atıldığını duyurdu. Operasyona, “Ladin’i yakala” adı verildi. Beyaz Saray yetkililerinin verdiği bilgilere göre, 10 yıldır Bin Ladin için insan avı yürüten Amerikan istihbaratı, 4 yıl önce Bin Ladin’in kuryesinin kimliğini, 2 yıl önce de Pakistan’da faaliyet gösterdiği bölgeleri tespit etti. CIA, El Kaide liderine ulaşacağı kurye konusunda ilk önemli istihbaratı geçen Ağustos’ta ele geçirdi. Guantanamo’da yakalanan El Kaide militanları, kendileri gibi tutuklu, 11 Eylül saldırılarının mimarı Halid Şeyh Muhammed’in kuryeyi tanıdığını ve kuryenin aynı zamanda El Kaide’nin 3 numaralı ismi Ebu Faraj el Libbi’nin eski koruması olduğunu itiraf etti. Şeyh Muhammed de kuryenin kod adını vererek itirafları doğruladı. Aylar süren araştırma soruncunda ‘Anonim’ diye anılan kurye ve kardeşi Abudabad kentinde tespit edildi. Kuryelerin hangi evde yaşadığı ise çok dikkatli davranmaları nedeniyle uzun süre belirlenemedi.Ajanlar, Bilâl mahallesindeki evi bulduklarında şoke oldular. Ev, Pakistan Harp Akademisi’ne 2 km uzaklıkta, emekli askerlerin yaşadığı bir mahalledeydi. 6.5 metre yüksekliğinde duvarla çevrili ev, bir kale şeklinde, çok güvenli bir konumda ve arazisi bölgedeki diğer evlerden en az 8 kat daha büyüktü. Uydularla bölgeyi yakın izlemeye alan ajanlar, evin 2005’te bir milyon dolara satın alındığını, telefon ve internet bağlantısının hiç yapılmadığını tespit etti. Bin Ladin’in malikane içinde yaşadığından emin olamayan ajanlar, çöplerin bile atılmayıp yakıldığını görünce şüphelerinin doğru olduğu sonucuna vardı. CIA analistleri, Bin Ladin’in en az 6 aydır bu evden dışarı çıkmadığını belirledi. CIA ve Amerikan ordusu bu aşamada kesin sonuca ulaşmak için Obama’dan operasyon izni istedi. Gelişmeleri anı anına takip eden Obama, geçen Cuma günü Alabama Eyaleti’ndeki Tornado felaketini yerinde incelemek için Beyaz Saray’dan ayrılırken saat 08.20’de operasyon iznini verdi. Ulusal Güvenlik Danışmanı Tom Danilon da aynı gün, ilgili birimlere yazılı emirleri ulaştırdı.Bu süreçte Başkan Obama, Bin Ladin ile ilgili elde edilen istihbarat bilgilerini tartışmak amacıyla aralarında CIA Başkanı Başkanı ve Savunma Bakanı’nın da bulunduğu Ulusal Güvenlik Kurulu ile 9 kez toplandı. Amerikan ordusu, El Kaide liderinin tespit edildiğinden şüphelenmemesi için Pakistan’ın Veziristan bölgesine insansız hava araçlarıyla düzenlediği saldırıların da sayısını azalttı. Önceki gün ABD saati ile 14.00’te Obama danışmanlarıyla buluştu. 20 dakika sonra CIA binada Bin Ladin’in bulunduğunun kesine yakın doğru olduğunu bildirdi. Başkan da ‘vurun’ emrini verdi.Kara, deniz ve hava operasyonları için hazır tutulan 40 SEALS özel deniz komandosu, Pakistan’a ait ülkenin kuzeyindeki bir hava üssünden 4 helikopter içinde eve operasyona başladı. Bu sırada CIA ajanları da mahallenin çevresinde güvenlik önlemi aldı. Önce aydınlatma fişeği patlatıldı ve binanın üzeri gündüz gibi aydınlandı. Ardından, komandolar binaya peşpeşe inmeye başladı. Bu sırada Bin Ladin’in korumaları çatıya çıkarak karşılık verdi. Bir insansız hava aracı operasyonda yer aldı. Çıkan çatışmada helikopterlerden biri vurularak düştü. Amerikalılar, helikopterin teknik arıza nedeniyle düştüğünü duyururken görgü tanıkları vurulduğu konusunda ısrarlı.SEALS adı verilen deniz, hava ve yerde operasyon düzenleme kabiliyetine sahip komandolar, Bin Ladin’in evine düzenledikleri baskını, Hollywood filmlerinde olduğu gibi kurulan bir sette onlarca kez tekrarladı. Afganistan’ın başkenti Kabil yakınındaki Bağram hava üssünde, geçen ay Bin Ladin’in evinin bire bir aynısı kuruldu. Komandolar, özel korunan bir dönümlük arazi üzerine yapılan makette özellikle gece baskınları tatbikatları düzenledi ve her türlü aksiliği de canlandırdı. Komandolar, hazır olduklarına inandıktan sonra, ‘operasyon yapılabilir’ raporu verdi.- Amerikan istihbaratı, Usame bin Ladin’in, dağda mağaralarda yaşadığı tahminlerin yanlış olduğunu, Abudabad’da 2005 yılında inşa edilen ve bir milyon dolara satın alınan korunaklı evde, en azından 6 ay boyunca pencereye bile çıkmadan yaşadığını belirttiler. Pakistan ordusunun çok sıkı güvenlik önlemleri aldığı ev, bir ‘bağ evini’ andırıyor.- Pakistan’ın Abudabad Kenti’ndeki Bilal Mahallesi’nde oturanlar Bin Ladin ile komşu olduklarını operasyon gecesi öğrendi. Helikopterler ile yapılan operasyonu cep telefonları ile kaydeden komşular, önce çevreyi aydınlatan büyük patlamalar meydana geldiğini ve ardından yangın çıktığını anlattı.- Amerikalılar 40 dakika süren çatışmada kayıpları bulunduğunu söylüyor. Görgü tanıkları, cesetler ile evdeki erkeklerin helikopterle, bin Ladin’in en genç eşi ile 3 çocuğu olduğu belirtilen evdeki diğer kişilerin de ambulanslarla taşındığını belirtti. Amerikan güçleri, içindeki hassas bilgilerin güvenliğini sağlamak için düşen hasarlı helikopteri imha etti.- CIA, Bin Ladin’e ulaşmalarını sağlayan kuryenin kimliğini 4 yıl önce belirledi.- Nerede olduğuyla ilgili ilk istihbarat ağustosta alındı.- Kuryenin Abudabad kentinde bulunması aylar sürdü.- Geçen Cumartesi günü CIA evi bulduklarını belirterek operasyon izni istedi.- Başkan Obama, operasyona başlama emrini Cuma günü saat 08.20’de verdi.- Komandolar, Pakistan’daki Bin Ladin’in bulunduğu binaya girdi.- 40 dakika süren çatışmayı Obama, CIA Başkanı Leon Panetta ile Langley’deki CIA merkezinde naklen izledi.- Bin Ladin’in cesedinde yüz taraması ile kimlik tespitinin ardından Obama tarihi açıklamasını yaptı.Beyaz Saray’ın açıklamasına göre, Usame bin Ladin de bina içinde komandolara silahla direndi. Ancak başından vurularak öldürüldü. Çatışmada Bin Ladin’in 24 yaşındaki oğlu ile 2 kurye de vuruldu. Bin Ladin’e canlı kalkan olarak kullanılmaya çalışan bir kadın da ölenler arasında yer aldı. Böylece operasyonda ölü sayısı Bin Ladin’le birlikte 5 oldu. Beyaz Saray, baskın sırasında öldürülen kadının Bin Ladin’in karısı olduğunu belirtti.ABD dün İslami geleneklere saygı göstermek amacıyla Usame bin Ladin’in 24 saat içinde gömülmesi için harekete geçti. Beyaz Saray, doğum yeri ve vatandaşı olduğu Suudi Arabistan da dahil olmak üzere cesede kimsenin sahip çıkmadığını belirterek, daha sonra aşırı dincilerin tavaf yeri olmaması için Bin Ladin’i denize gömdüklerini açıkladı. İslam dünyasının fetva vermeye yetkili en önemli merkezlerden biri kabul edilen Mısır’ın başkenti Kahire’deki El Ezher, ABD’nin, “İslami esaslara göre Bin Ladin’i 24 saatte gömmemiz gerekiyordu bu nedenle denize gömdük” savunmasına anında cevap verdi. El Ezher’in bir sözcüsü, İslam dininde herhangi bir kişinin denize gömülmesinin kabul edilmediğini açıkladı.Usame bin Ladin’in ölümü zamanlamasıyla da tartışmaya yol açtı. Obama’nın El Kaide liderinin öldürüldüğünü, bütün dünyanın merakla beklediği Kraliyet Düğünü’nün hemen ardından açıklaması, internetteki bloglarda, “Obama tetiği çekmek için düğünü bekledi” yorumlarına yol açtıEl Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü haberini ilk ne CNN ne de El Cezire geçti. Ölüm haberi, “keithurbahn” adlı kullanıcının tweet’iyle duyuldu. ABD’nin Afganistan ve Irak’a düzenlediği saldırılarda dönemin Savunma Bakanı Donald Rumsfeld’in danışmanlarından Keith Urbahn, Barack Obama’nın açıklaması kaleme alınırken pazar akşamı 22.25’te (TSİ’ne göre 05.25’te) “Üst düzey birisinden Usame bin Ladin’in öldürüldüğünü öğrendim” diye tweet attı. Beyaz Saray, tweet’in yayılmasıyla açıklama yaptı.