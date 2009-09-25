Ladin'den Avrupa'ya: Afganistan'dan çekilin

El Kaide terör örgütünün lideri Usame bin Ladin, yeni yayınlanan bir videoda, Avrupalılara ''Afganistan'dan çekilin'' mesajı gönderdi.

İngilizce ve Almanca alt yazı ile internette yayınlanan mesajında, Avrupa'nın askerlerini Afganistan'dan çekmesini isteyen bin Ladin, ''Yersiz bir şey istemiyoruz. Haksızlığa son vermek ve askerlerinizi (Afganistan'dan) çekmek sadece sizin yararınıza'' diyor.

Avrupa ülkelerinin, ABD ile ittifaktan çekilmesini isteyen ve El Kaide'nin Avrupa'ya bu yüzden misilleme yapabileceği uyarısında bulunan Bin Ladin, Afganistan'da sivillerin ölümüne neden olan NATO hava saldırılarının sorumluluğunu Avrupa'nın da paylaştığını ifade etti.

Bin Ladin, son olarak, 11 Eylül 2001 tarihinde terör saldırılarının 8. yıl dönümünden birkaç gün sonra Amerikalılara hitaben bir mesaj yayınlamıştı.