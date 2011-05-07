Ladin için gıyabi cenaze namazı kıldılar!

T24 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin’in öldürüldüğü haberi, pazartesiden bu yana sessiz kalan örgütü tarafından da doğrulandı.



El Kaide internetteki cihat forumları üzerinden yaptığı açıklamada bu ölü mün intikamını almaya yemin ederek, “Mücahit Şeyh Usame Bin Ladin’in, Allah rahmet eylesin, kanı bizim için boşa gitmeyecek kadar değerliydi. Biz Kaide üyeleri, liderlerimizin yürüdüğü cihat yolunda yürümeye devam etmek için Allah’tan yardım diliyoruz” ifadesini kullandı. ‘Bin Ladin’in Arap dünyasında adaletsizlik ve eşitsizliğe karşı isyanların yarattığı sevinci ümmetle paylaşmadan önce bu dünyayı terk etmeyi reddettiği’ni belirten örgüt, liderinin ölümünden bir hafta önce Arap dünyasındaki isyanlara destek amaçlı kaydettiği sesli mesajını da yakında yayınlayacağını duyurdu.







İstanbul Fatih Camii’nde dün Cuma namazı sonrası toplanan 500 kişilik bir grup Usame Bin Ladin için gıyabi cenaze namazı kıldı. Grup, ABD, İsrail ve İngiltere bayraklarını yakarken, çarşaflı kadınların açtığı pankart dikkat çekti.