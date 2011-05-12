Ladin günlüğünde örgüt liderlerine 'daha çok öldürün' tavsiyesinde bulundu

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FBI'ın EN ÇOK ARADIĞI 10 İSİM

Inhofe: Mermi Ladin'in kulağından girip göz çukurundan çıkmış

Amerikalı yetkililer, ABD donanmasına bağlı SEAL saldırı timlerinin düzenlediği operasyonda ele geçirilen belgeler ve Bin Ladin'in el yazısıyla tuttuğu deftere göre, Bin Ladin'in örgütün her terör eylemi planının arkasında itici güç olarak kaldığını belirtti.Yetkililer, Bin Ladin'in örgüt liderlerine şu ürpertici tavsiyelerde bulunduğunu kaydetti:''Saldırıları sadece New York'la sınırlamayın. Los Angeles'ı ya da daha küçük şehirleri de vurun. Uçaklar kadar trenleri de hedef alın. Mümkünse, 4 Temmuz Bağımsızlık Günü ve 11 Eylül saldırılarının 10. yıl dönümü gibi belirli günlerde saldırın. Bilhassa, Arap dünyasından kaçırmak için tek bir saldırıda daha fazla Amerikalı öldürün.''Belgelere göre Bin Ladin'in, ABD'nin Arap dünyasından çekilmeye zorlamak için kaç Amerikalı öldürmesi gerektiğine ilişkin hesaplamalarda bulunduğu, 11 Eylül saldırılarından bu yana daha küçük saldırıların yeterli olmadığını ifade ettiği bildirildi.Yetkililer, şu ana kadar belgelerde yeni bir saldırı planının ortaya çıkarılmadığını, ancak bu yazıların gözden geçirilmesinin haftalar ya da aylar alabileceğini belirtti.Amerikan Merkezi Haberalma Teşkilatı (CIA), Amerikan komandoları tarafından Pakistan'da öldürülen Usame bin Ladin'in cesedinin fotoğraflarını vekillere göstermeye başladı.Bin Ladin'in cesedine ait 15 fotoğrafa baktığını CNN televizyon kanalına açıklayan Cumhuriyetçi Oklahoma Senatörü James Inhofe, El Kaide liderinin ölümünden hemen sonra çekilen fotoğrafların çok korkunç olduğunu söyleyerek, "Mermilerden biri kulağından girmiş ve göz çukurundan çıkmış ya da gözden girmiş ve patlamış" dedi. Inhofe, Bin Ladin'in başının parçalanmış olduğunu ifade etti. Ölünün kimliğinden hiç şüphesi olmadığını söyleyen Senatör Inhofe, "Kesinlikle o, hiç şüphe yok. Fotoğrafları gördüm. O'ydu, Usame bin Ladin" dedi.Temsilciler Meclisi istihbarat komisyonunun en üst düzey demokrat temsilcisi, Demokrat milletvekili Dutch Ruppersberger'in de bugün fotoğrafları görmek üzere CIA'nın Virginia eyaletinin Langley'deki merkezine gitmesi bekleniyor. Komisyonun Başkanı Mike Rogers, fotoğraflara 2 Mayıs günü bakmıştı. Kongre kaynakları, Temsilciler Meclisi ve Senato ile İstihbarat ve Savunma Komisyonlarının diğer vekillerinin de Bin Ladin'in fotoğraflarına bakmaya davet edildiğini belirttiler.Cumhuriyetçi Senatör John McCain ise gazetecilere yaptığı açıklamada, fotoğrafları görmeye niyeti olmadığını belirterek, "Hayatım boyunca yeterince ceset gördüm" dedi.ABD Başkanı Barack Obama, şiddeti kışkırtabileceği, El Kaide tarafından propaganda amaçlı kullanılabileceği gerekçesiyle fotoğrafların kamuoyuna açılmasını yasaklamıştı.