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Dünya

LADİN BASKIN SIRASINDA ATEŞ AÇMIŞ WASHINGTON (A.A)

03 Mayıs 2011 00:58

-LADİN BASKIN SIRASINDA ATEŞ AÇMIŞ WASHINGTON (A.A) - 02.05.2011 - El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in, Pakistan'da saklandığı konuta düzenlenen baskın sırasında, komandolara ateş açtığı bildirildi.  Adı açıklanmayan üst düzey bir Amerikalı yetkilinin verdiği bilgiye göre Bin Ladin, baskını düzenleyen donanmaya bağlı SEAL grubu mensuplarına ateş açtı. Bin Ladin, dikkatlice hedef alınmış bir karşı yaylım ateşle öldürüldü.  Gece baskını sırasında, gece görüş gözlüklü 20 SEAL komandosunun Chinook helikopterlerinden halatlarla, yüksek duvarlı konuta indiği kaydedildi. Bin Ladin, yaklaşık 40 dakika süren baskının sonlarında öldürüldü. Bin Ladin'in cesedini alan SEAL grubu, evde gözaltına alınan diğer kişileri ise Pakistan yetkililerine teslim etti.

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