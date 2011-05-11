Ladin: Bana bir eş bulun

T24- El Kaide lideri Usame bin Ladin, 10 gün önce düzenlenen bir operasyonda öldürüldüğünde yanında eşlerinden biri de vardı. Adının Emel Ahmed el Sedat olduğu öğrenilen bu genç kadın, daha sonra sorgulandı ve Ladin’in yaşamı hakkında bilgiler verdi.

Ancak El Kaide liderinin özel hayatı hakkında bilinmeyen daha pek çok şey var. Eşleriyle nasıl tanıştığı gibi. Bu sorunun cevabını, Bin Ladin ile Emel El Sedat’ın tanışmasında bizzat aracılık eden kişi verdi. İngiliz Guardian gazetesine konuşan Raşid Muhammed Saed İsmail adlı Yemenli bir örgüt üyesi, 1999’da Usame bin Ladin’den çok önemli bir görev aldığını anlattı. Beşinci kez evlenmek isteyen Bin Ladin, Raşid Muhammed’den kendisi için doğru kadını bulmasını istedi.

Ladin'in 'Doğru Kadın tarifi'

Raşid Muhammed’in altığına göre Ladin ‘doğru kadını’ şöyle tarif etti;

“Dindar, itaatkar, genç, iyi huylu, iyi bir aileden gelen ve en önemlisi sabırlı. Ayrıca benim özel durumuma dayanabilmeli.”

Kandahar'da düğün

Bu doğrultuda araştırmalara başlayan Raşid Muhammed, o sırada 17 yaşında olan eski öğrencisi Emel el Sedat’ın uygun bir eş olabileceğine karar verdi. 2000 yılında ülkesi Yemen’e dönen Raşid Muhammed, konuyu Emel el Sedat’a anlattı. Genç kadın razı olduktan sonra, ailesine de 5 bin dolarlık başlık parası vererek onu ve erkek kardeşini Afganistan’a götürdü. Raşid Muhammed’in anlattığına göre Bin Ladin ve yeni karısı için Kandahar’da Yemen geleneklerine uygun bir düğün töreni düzenlendi.

'Onu korumak tüm Müslümanların görevi'

Kendisinin hala El Kaide’yi desteklediğini belirten Raşid Muhammed, El Kaide lideri öldürüldükten sonra kendisini Emel Sedat ve kızının korumasına adadığını söyledi. “Bir kadın dul kaldığında ona bakmak ve onu korumak tüm Müslümanların görevidir” diyen Raşid Muhammed’e göre tüm Yemenliler genç kadının ülkesine geri dönmesini istiyor.

Bin Ladin’in öldürülmesinden sonra, Yemen’de konuşlu El Kaide militanlarının ABD hedeflerine büyük tehdit oluşturacağı tahmin ediliyor. Bununla birlikte Yemenli yetkililer ülkedeki El Kaide bağlantılı grupların marjinal olduğunda ısrar ediyor.