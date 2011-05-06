-LADİN ABD'DEYE SALDIRI DÜŞÜNÜYORMUŞ WASHINGTON (A.A) - 06.05.2011 - Terör örgütü El Kaide lideri Usame Bin Ladin'in Pakistan'da saklandığı binadan ele geçirilen bilgilerin, El Kaide'nin ABD'deki bazı büyük kentlere ve trenlere saldırılar düşündüğünü ortaya koyduğu bildirildi. CNN televizyonunun haberine göre, ülke genelindeki federal, eyalet ve yerel düzeydeki güvenlik birimlerine gönderilen istihbarat uyarısında, El Kaide üyelerinin, 2010 yılı Şubat ayında, ABD'de köprü ve vadiler üzerindeki demiryollarına engeller koyarak trenleri raydan çıkarma planları üzerinde konuştuğu belirtildi. Habere göre, planın, 11 Eylül 2001 tarihindeki terör saldırılarının 10'uncu yıl dönümüne denk gelecek biçimde bu yıl içinde hayata geçirilmesi planlanıyordu. Ancak, istihbarat uyarısında, belirli bir kent ya da demiryolu sisteminin adı yer almadı. Amerikalı bir yetkili, "Dünyanın en çok aranan teröristinin evinde bu tür bir bilgiyi bulmamız sürpriz değil" dedi. ABD İç Güvenlik Bakanlığı Sözcüsü Matt Chandler da, konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "El Kaide'nin sözde saldırı planının henüz ilk bilgilere dayandığını, yanıltıcı veya yanlış olabileceğini" belirtti. Chandler, "ABD'deki demiryolu sistemine yakın gelecekte bir terörist saldırı düzenleneceğine dair bir bilgi yok, ancak partnerlerimizi, bu yöndeki sözde planlara dair bilgilendirmek istedik. Geçen yılın Şubat ayından bu yana bu konuda yeni planlar yapılıp yapılmadığı da net değil" diye konuştu. "En üst düzeyde teyakkuz halinde olmayı sürdürdüklerini" kaydeden Chandler, ancak ulusal tehdit alarmının yükseltilmesinin planlanmadığını söyledi. Amerikalı bir yetkili ise, Bin Ladin'in saklandığı binadan ele geçirilen materyallerin ayrıca, El Kaide'nin özellikle Washington, New York, Los Angeles ve Chicago'da saldırılar düzenlemeye ilgi gösterdiği yönünde bilgiler içerdiğini söyledi. CNN'in haberinde, Amerikalı yetkililerin, El Kaide'nin, saldırılarını özellikle ABD'nin Bağımsızlık Günü olan 4 Temmuz, Noel ve BM'nin açılış günü gibi önemli tarihlere denk getirmeyi istediğini ortaya çıkardığı da kaydedildi.