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LADİK KAYMAKAMININ AİLE ACISI SAMSUN (A.A)

22 Ocak 2011 12:27

-LADİK KAYMAKAMININ AİLE ACISI SAMSUN (A.A) - 22.01.2011 - Samsun'un Terme ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu, Ladik Kaymakamı Kadir Perçi'nin annesi, babası ve kardeşi öldü. İlçenin Fenk Mahallesi'nde Ordu yönüne giden Mehmet Perçi (30) yönetimindeki 55 DU 542 plakalı otomobil, bankete çarparak devrildi. Kazada, Mustafa (54) ve Emine Perçi (52) olay yerinde, ağır yaralanan sürücü Mehmet Perçi ise Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Kaymakam Kadir Perçi'yi ziyaretten dönen ailenin Ordu'nun Çambaşı ilçesine gittiği öğrenildi. 

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