T24 LogoT24 Logo
Gündem

Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı'na FETÖ gözaltısı

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- ANKARA'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü iddia edilen Samsun'un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M

17 Ekim 2018 16:12

Tayfur KARA/SAMSUN, (DHA)- ANKARA\'da yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, örgütün mahrem imamları ile ankesörlü telefonla görüştüğü iddia edilen Samsun\'un Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen FETÖ/PDY soruşturması kapsamında, Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Ladik ilçesinde dün operasyon düzenledi. Operasyonda, Ladik İlçe Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B., gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü\'ne getirilen M.B., işlemlerinin ardından Ankara\'ya gönderildi.
Ladik Jandarma Asayiş Komando Bölük Komutanı Üsteğmen M.B.\'nin örgütün mahrem imamları ile ankesörlü ve kontörlü büfe telefonlarından görüştüğü iddia edildi.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Tayfur KARASAMSUN DHA ANKARAFETÖPDYSamsun LadikJandarma Asayiş Komando Bölük KomutanıAnkara Cumhuriyet BaşsavcılığıSamsunEmniyet Müdürlüğü Terörle MücadeleLadikOperasyonda LadikEmniyet MüdürlüğüAnkaraLadik
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24