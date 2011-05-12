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Ekonomi

LADA PUTİN'İ ZORLADI MOSKOVA (A.A)

12 Mayıs 2011 17:18

-LADA PUTİN'İ ZORLADI MOSKOVA (A.A) - 12.05.2011 - Rusya Başbakanı Vladimir Putin, Samara bölgesinde ''AvtoVaz'' şirketine ait Lada'nın yeni modeli ''Granta''nın tanıtımında arabayı ancak beşinci denemede çalıştırabildi. Putin, şirket çalışanlarından önce arabanın bagajını açmalarını isterken, bagajın son derece geniş olduğunu ve bagajda 2 çuval patatesin rahatlıkla taşınabileceğini söyledi. Geçen yıl Lada'nın Kalina modelinin tanıtımını yapmasının ardından şirketin satışının patlamasına neden olan Putin, aynı şirketin Kalina'nın ekonomik versiyonu olarak piyasaya sunulan ''Granta'' modelinin tanıtımı için dün yine kameralar karşısına geçti. Arabanın arka koltuğunda oturduktan sonra şoför koltuğuna geçen Putin, arabayı ancak 5. denemede çalıştırabildi. Şirket yetkilileri, bunun Putin'in otomobildeki elektronik gaz sistemine alışkın olmamasından kaynaklandığını kaydettiler. Putin, 5. denemede çalıştırmayı başardığı yeni otomobili AvtoVaz şirketindeki işçilerle yapacağı görüşmenin olduğu yere, yani yaklaşık 1,4 kilometre uzaklıktaki mesafeye kadar sorunsuz bir şekilde kullandı. Daha sonra Togliatti'deki otomobil üreticileriyle bir araya gelen Putin, Rusya'nın gelecek on yıl içinde dünyanın en büyük 5 ekonomisi arasına girmesi gerektiğini söyledi. Putin, ekonominin çeşitlendirilmesi ve enerji ihracatına bağımlılığın azaltılması gerektiğine dikkat çekerek, çalışma piyasasının ve eğitimin iyi maaşların ödendiği alanlar haline gelebilmesi için modernize edilmesi gerektiğini kaydetti. Rusya'nın yeni bir sanayileşme dalgasına ihtiyacı olduğunu ifade eden Putin, ''Bununla 21. yüzyılın özgür rekabetçi piyasa koşullarına dayanan yüksek teknoloji sanayisini kast ediyorum'' diye konuştu. Lada'nın yeni binek otomobili olan Granta 1,6 litre motor hacmi ve 98 beygir gücüne sahip. 100 kilometrede 7,3 litre benzin yakan Granta'nın 8 bin dolardan başlayan fiyatlarla satışa sunulması planlanıyor.

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