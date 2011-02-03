-LABORATUVARDA TOPLARDAMAR "GELİŞTİRİLDİ" WASHINGTON (A.A) - 02.02.2011 - Laboratuvar ortamında, dirençli, pıhtı riskini azaltan ve organ reddine yol açmayan toplardamar "geliştirildi". Araştırmaya imza atanlardan Shannon Dahl, bu toplardamarların uzun süre, basit soğutucularda saklanabildiğini, dolayısıyla ihtiyaç durumunda her zaman hazır halde olduğunu belirtti. Hayvanlar üzerinde yapılan araştırmada, büyük ve küçük damarların üretilebildiğini, damarların böbrek yetmezliği olan hastalarda kullanılabileceğini söyleyen Dahl, klinik araştırmaların yakında başlayabileceğini ifade etti. Dahl, damarların bir vericiden alınan insan hücrelerinden, polimer bir tüp üzerinde "geliştirildiğini", bu hücrelerin damar dokusunu meydana getiren proteinleri ürettiğini, bir damarın oluşumu için 8-10 hafta gerektiğini, tek bir vericinin 37 toplardamar geliştirilmesini sağlayabildiğini açıkladı. Amerikan "Science Translational" dergisinde yayımlanan araştırmaya imza atanlardan Alan Kypson da, çoğunlukla hastanın kendi bacağından alınan toplardamarları kullanmanın özel bir durum olduğunu, bazı komplikasyonların meydana gelebildiğini, bazen de damar alımının imkansız olduğunu belirterek, biyomühendisliğin ürünü olan "geliştirilmiş" damarların çözüm olabileceğini vurguladı.