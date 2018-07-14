La Repubblica: Türkiye üzerinden lüks teknelerle Avrupa'ya göçmen taşınıyor

Övgü Pınar

İtalyan La Repubblica gazetesi, Libya kıyılarından dayanıksız bot ve teknelerle Akdeniz'e açılan göçmenlerin kaçakçılara ödedikleri paranın kişi başı 500 Euro'ya kadar düştüğünü yazdı. Gazeteye göre "zengin" göçmenler ise lüks yelkenlilerle Türkiye üzerinden denize açılıyor.

Dün sabah karşı Sicilya adasının doğusundaki Siracusa kenti açıklarında radara yakalanan Türk bandıralı "Uzun" isimli 14 metrelik bir yelkenlide, 69 Pakistanlı göçmen bulundu. Yerel basının haberine göre gerekli izinlere sahip olmayan tekne güvenlik güçleri eşliğinde Augusta limanına yanaştırıldı.Burada yapılan inceleme ve sorgularda, yelkenli teknenin İstanbul yakınlarında bir limandan yaklaşık 5 gün önce yola çıktığı belirlendi.

İtalyan basını, göçmenlerin bu "lüks" tekne ile Avrupa'ya kaçabilmek için kişi başı 5 bin euro ödediğini yazdı. İnsan kaçakçısı oldukları şüphesiyle, Letonya ve Gürcistan vatandaşı iki kişi gözaltına alındı.

Pakistanlı göçmenler ise göçmen kabul merkezlerine yönlendirildi.

'Nerdeyse 2 haftada bir benzer vkalara rastlanıyor'

La Repubblica gazetesi, "lüks" teknelerle Türkiye üzerinden İtalya'ya göçmen taşınmasının düzenli hale geldiğini, nerdeyse iki haftada bir benzer vakalara rastlandığını yazdı. Gazeteye göre yılda ortalama 3500-5000 kişi ülkeye bu yolla giriş yapıyor.

Sicilya yerel gazetesi La Gazzetta Augustana da, yaklaşık bir hafta önce yine Türkiye rotası üzerinden İtalya kıyılarına gelen bir yelkenlide yine Pakistanlı 59 göçmenin bulunduğunu yazdı. Bu vakada da Doğu Avrupalı iki kişinin insan kaçakçısı oldukları şüphesiyle gözaltına alındığı belirtildi.

Gazete, Balkanlar üzerinden geçişlerin kapatılması üzerine Türkiye rotasının "alternatif" bir güzergah haline geldiğini ve yaz aylarında daha sık kullanıldığını vurguladı.