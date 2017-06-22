La Repubblica: Türk Gandi'nin yürüyüşü Erdoğan'ı korkutuyor

Övgü Pınar / BBC Türkçe

İtalyan La Repubblica gazetesi, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun geçen hafta başlattığı "Adalet Yürüyüşü"nü baş sayfasından "Türk Gandi'nin yürüyüşü Erdoğan'ı korkutuyor" başlığıyla verdi.

La Repubblica'nın Türkiye muhabiri Marco Ansaldo tarafından kaleme alınan habere gazetenin içinde tam sayfa yer verildi.

Kemal Kılıçdaroğlu'nın "sükuneti ve ılımlılığı" nedeniyle Hindistan'ın bağımsızlık hareketi lideri Mahatma Gandi'ye benzetildiğini yazan gazete şöyle devam etti:

"Fakat Kemal Kılıçdaroğlu aynı zamanda demir gibi. Yıllardır ana muhalefet partisinin liderliğini yapıyor, şimdiki mücadelesi de ülkeyi hayrete düşürüyor."

Haberde, "Türkiye sanatta da politikada da hep çok yaratıcı olmuştur" denilerek, Gezi Parkı eylemlerinde de olduğu gibi bu yaratıcı protesto biçimlerinin hep "en karanlık zamanlarda geri dönüyor gibi göründüğü" vurgulandı ve şu ifadelere yer verildi:

"Dini temelli muhafazakar iktidar partisinin aşırı güçlenmesine ve ülkeyi parça parça yiyormuş gibi görünen bir hükümete karşı muhalefet lideri de yeni bir mücadele biçimi benimsedi."

'Özgürlükçü bir yürüyüş'

Haberde, Kılıçdaroğlu'nun Ankara'dan başlayan ve CHP Milletvekili Enis Berberoğlu'nun tutuklu bulunduğu İstanbul'daki Maltepe Cezaevi'nde son bulması beklenen yürüyüşü "özgürlükçü" olarak nitelendirildi.

"Adalet Yürüyüşü"nün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve hükümete yakın gazetelerin ise tepkisini çektiği ve yürüyüşe katılanların yasaları ihlal etmekten teröristliğe kadar suçlamalara maruz kaldığı bilgisi de paylaşıldı.

Öte yandan, "Bu sıcak günlerde yol boyunca binlerce kişi 'Gandi'ye katılıyor, ona destek veriyor" denilerek, bu eylemin her politik görüşten insanı "büyülediği" belirtildi.