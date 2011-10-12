-''La Nina'' etkisi sürüyor BURSA (A.A) - 12.10.2011 - TMMOB Meteoroloji Mühendisleri Odası Genel Sekreteri Yüksel Yağan, ''La Nina'' etkisinin (Batı Pasifik Okyanusu'nda görülen okyanus akıntısının normalden ılık olması), mayıs ayından bu yana azalmasına karşın sürdüğünü bildirdi. Yağan, son günlerde Türkiye'nin yağışlı hava kütlelerinin etkisi altına girdiğini hatırlattı. Her yıl rutin yaşanan yağışlı sonbahar aylarının, bu yıl seller, su baskınları ve dolu yağışlarıyla birlikte hayatı olumsuz etkilediğini ifade eden Yağan, şöyle konuştu: ''Bu yıl, La Nina etkisi altında geçmektedir. Bu nedenden dolayı 2011 kış ayları etkisini ilkbahara da taşımıştır. Örneğin, Ankara'ya son yılların en etkili kar yağışı Mart ayında görülmüştür. La Nina etkisi, mayıstan itibaren göreceli bir şekilde azalmasına rağmen halen hüküm sürmektedir. Bunun sonucu olarak tıpkı kış aylarının bahara sarkması gibi yaz ayları da sonbahara sarkmıştır. Ülkemiz, sıcaklık bakımından mevsim ortalamalarının üzerinde bir eylül ayı geçirmiştir.''