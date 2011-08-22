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Spor

La Liga'daki grev sürüyor MADRİD (A.A)

22 Ağustos 2011 20:46

-La Liga'daki grev sürüyor MADRİD (A.A) - 22.08.2011 - Şenhan Bolelli - İspanya'da futbolcular derneği "AFE" ile Profesyonel Futbol Ligi (LFP) arasında bugün yapılan görüşmelerden de bir anlaşma çıkmazken, AFE'nin aldığı grev kararı 2. hafta içinde geçerliliğini korudu. AFE başkanı Luis Rubailes ile LFP başkanı Jose Luis Astiazaran başkanlıklarındaki heyetler arasında bugün yapılan görüşmelerden de olumlu sonuç çıkmadığı ve yarın müzakerelere devam edileceği açıklandı. Astiazaran, basına verdiği bilgide "Anlaşma niyetinde olduğumuzu gösterdik. Bu durumu düzeltmek için öneriler sunmaya devam ediyoruz. Müzakereden daha çok karşılıklı çalışmaların olduğu bir toplantı oldu" dedi.  LFP adına görüşmelere katılan heyette bulunan Levante Kulübü Başkanı Francisco Catalan da "İleri adım atarak, çalışmalarımıza devam ediyoruz. Toplantı olumlu geçti. Çalışmalarımıza devam edip, yarın yine toplanacağız. Kendi tarafımızdan her şeyi yapmaya çalışacağız, umarım anlaşma sağlarız" şeklinde konuştu. Aynı iyimserliği göstermeyen AFE adına konuşan başkan yardımcısı Luis Gil ise "Sorun çözülmedi. İnsanların futbol istemesini anlıyorum ama zorda olan futbolcuları düşünmek lazım. İyimser olmak hoşuma gider ama değilim" değerlendirmesinde bulundu. 1. ve 2. lig takımlarından 200'e yakın futbolcunun alacağının ödenmemesinden doğan kriz 1. ve 2. lig maçlarının birinci haftasının ertelenmesine neden olurken, gelecek perşembe gününe kadar anlaşma sağlanamaması halinde ikinci hafta maçları da ertelenecek. 

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