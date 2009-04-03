La Liga’da zirve yarışı

Barcelona'nın altı puan farkla lider durumda bulunduğu La Liga'da, cumartesi ve pazar günü 29. hafta maçları oynanacak. Barcelona, Valladolid deplasmanında sahaya çıkarken; liderin takipçisi Real Madrid ise Malaga'ya konuk olacak.





Ligde oynadığı son maçta, bu sezon Avrupa kupalarına katılmaya hedefleyen Malaga'yı 6-0 gibi farklı bir sonuçla mağlup ederek rakiplerine gözdağı veren Barcelona, 29. haftada Vallodolid ile deplasmanda karşı karşıya gelecek.



Katalan ekibi ligin ilk yarısında Nou Camp'ta 6-0 yendiği rakibi karşısında maçın favorisi durumunda. Bu sezon ligde ikinci sırada bulunan Real Madrid ile üçüncü sıradaki Sevilla'yı yenerek, sahasındaki zorlu maçlarda başarılı bir grafik çizen Vallodolid, Barcelona'yı da evine eli boş göndermek istiyor.



Katalan ekibinde sakatlıkları bulunan Iniesta, Yaya Toure ve Abidal'in, Vallodolid'e karşı forma giyemeyeceği açıklanırken, takımla birlikte çalışmalara başlayan kaptan Puyol'un da oynaması beklenmiyor.



Son 13 haftada sadece iki puan kaybederek şampiyonluk umudunu artıran Real Madrid, haftayı Malaga deplasmanında geçirecek. Ligin ilk yarısında üç kez geriye düştüğü maçta Higuain'in dört golüyle Malaga'yı 4-3 yenen eflatun beyazlılar, rakibine rövanşı vermeyerek Barcelona'yı takibini sürdürmek istiyor. Son dört maçta sekiz puan kaybeden Malaga'da hedef ise, güçlü rakibini yenerek Avrupa kupalarına katılma şansını devam ettirmek.



29. haftada dördüncü sırada bulunan Villarreal, Hugo Sanchez'in çalıştırdığı Almeria ile deplasmanda karşı karşıya gelirken; alt sıraları yakından ilgilendiren mücadelede ise, Mehmet Aurelıolu Real Betis Numancia'yı konuk edecek.