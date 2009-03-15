La Liga'da zirve yarışı

Tempo24

Real farka koştu

Sevilla geç açıldı...

La Liga haftanın maçları



La Liga’nın zirvesinde bulunan Katalan ekibi, Bojan Krkic'in attığı 2 golle Almeria deplasmanından 3 puanla dönmeyi bildi.Karşılaşma ağır tempoda başladı. Barca ilk tehlikeli pozisyonda Keita ile fısattan yaralanamadı. Uzun süre orta saha mücadelesi halinde geçen mücadele de Barca, zaman zaman girdiği pozisyonlarla etkili olmaya çalıştı. Almeria ise genelde kendi sahasında kabul ettiği maçta, kontrataklarla etkili olmaya çalıştı.İlk 45 dakikanın son dakikalarında, Barcelona önce Iniesta, ardından Messi ve en olarakta Pique’yle gole yaklaştı. Ancak, konuk ekip ilk yarıda eşitliği bozan golü bulamadı.İkinci yarıda Barça’nın aradığı gol, genç oyuncusu Bojan Krkic’in ayağından geldi. Messi, Iniesta’dan aldığı pası kontrol ederken önünü boşalttı. Brezilyalı yıldızın şutu direkten döndü. Dönen topa düzgün bir vuruş yapan Bojan, 52. dakikada attığı golle takımını 1-0 öne geçirdi. Bu golden 3 dakika sonra, Dani Alves’in geliştirdiği atakta, pasını attığı Bojan, takımının ve kendisinin 2. golünü attı.Farkın ikiye çıkmasıyla iyice rahatlayan Barcelona, oyunda tempoyu düşürdü.Maçın son bölümünde Almeria birkaç pozisyona girse de farkı azaltmayı başaramadı.Barcelona, Real Madrid'in 6 puan önünde liderliğini sürdürdü.Hafta arasında Anfield Road’da yaşadığı hüsranın ardından ligde moral arayan Real Madrid, A.Bilbao karşısında sıkıntılı dakikalar yaşasa da 5-2'lik skorla sahadan ayrılmayı bildi.. Maçın başında Roben ve Heinz ile goller bulan ve skoru 2-0'a getiren Madrid temsilcisi, Heinz'in kendi kalesine attığı gol ve Lorent'in sayısına engel olamayarak üstünlüğünü yitirdi.İlk yarıda Yeste'nin kırmızı kartıyla 10 kişi kalan Bilbao'nun direncini Huntelaar'ın golleriyle kırmayı başardı... Hollandalı genç golcü 47 ve 60'da kaydettiği gollerle skoru 4-2'ye getirmeyi başardı. Maçın son bölümünda kazanılan penaltıyı ise Arjantinli forvet Higuain ile gole çeviren Real Madrid sahadan da 3 puanla ayrılan taraf oldu... Karşılaşma oldukça sert geçerken hakem toplam 9 sarı bir de kırmızı kartına başvurdu...Bu sonuçla Real Madrid puanını 60 yükselterek zirve takibini sürdürmeye devam etti..Sevilla maça iyi başlamasına rağmen geriye düşen ekip oldu. 19. dakikada Nacho’nun pasıyla topla buluşan Ballesta’nın vuruşu Malaga’yı öne geçirdi. Geriye düşmelerine rağmen ataklarına devam eden Sevilla, ikinci golü de kalesinde gördü. 32. dakikada Miguel Angel’in kafayla indirdiği topu Ballesta ağlara göndererek takımının ve kendisinin ikinci golünü kaydetti. İlk yarıda bu skorla sona erdi.İkinci yarıda Luis Fabiano ve Kanoute ile yakaladıkları pozisyonları değerlendiremeyen Sevilla, golü 74. dakikada buldu. Perotti’nin ortasına Kanoute vuruşu farkı bire indirdi. 80. dakikada Javier Calleja, yaptığı sert faul sonrası kırmızı kart görerek Malaga'yı on kişi bıraktı. 84. dakikada Sevilla baskısının sonucunu aldı. Adriano’nun ortasına Luis Fabiano’nun kafa vuruşu skoru 2-2’ye getirdi. Kalan dakikalarda gol sesi çıkmayınca iki ekip puanları paylaştı. Bu sonuçla Sevilla puanını 51'e yükseltti..Valencia-R.Huelva: 1-1A.Bilbao-Real Madrid: 2-5Real Betis-Osasuna : 0-0Espanyol-Mallorca: 3-3Malaga-Sevilla : 2-2R.Santander-Numancia: 5-0S. Gijon-Depotivo : 3-2Valladolid-Getafe: 1-0Madrid-Villarreal: 3-2Almeria-Barcelona: 0-2