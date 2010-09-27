-LA LİGA'DA VALENCIA LİDERLİĞE YÜKSELDİ ANKARA (A.A) - 26.09.2010 - İspanya Birinci Futbol Ligi'nde (La Liga) Valencia 5. haftada liderliğe yükseldi. Biri hariç tüm maçları tamamlanan 5. haftada deplasmanda Sporting Gijon ile karşılaşan Valencia, karşılaşmayı 2-0 kazanarak puanını 13'e çıkardı ve liderlik koltuğuna oturdu. Maçta Mehmet Topal, Valencia formasıyla ligdeki ilk golünü attı. Valencia'da ilk 11'de sahaya çıkan ve 90 dakika oynayan Mehmet Topal, karşılaşmanın 7. dakikasında Fernandes'in kullandığı kornerde, Sporting kalecisi Juan Pablo'nun yanlış çıkmasını iyi değerlendirerek, kafa vuruşuyla topu ağlara gönderdi. Valencia'nın ikinci golü ise 10. dakikada Soldado'dan geldi. Ligde 2. sıraya ise zorlu deplasmanda Athletic Bilbao'yu 3-1 yenen Barcelona yerleşti. Bilbao'nun San Mames Stadı'nda oynanan maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı. Sert geçen karşılaşmada 34. dakikada Fernando Amorebieta'nın kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalan Bilbao, 55. dakikada Seydou Keita'nın attığı gole engel olamadı ve 1-0 mağlup duruma düştü. 74. dakikada Xavi'nin attığı golle Barcelona aradaki farkı 2'ye çıkardı. 87. dakikada Barcelona'dan David Villa rakibine yumruk attığı için kırmızı kart gördü. İki takımın da 10 kişi kalmasının hemen ardından 90. dakikada İgor Gabilondo'nun golüyle Bilbao skoru 2-1'e getirdi. Athletic Bilbao'nun beraberlik için Barcelona kalesine yüklendiği sırada gelişen kontratakta Barcelona 90+2. dakikada Sergio Busquets ile 3-1 öne geçti ve maç bu skorla sona erdi. Şampiyonluğun iddialı takımlarından Real Madrid ise deplasmanda Levante ile 0-0 berabere kalarak 3. sıraya düştü. 2. haftada Barcelona'yı deplasmanda yenerek sürpriz yapan ligin yeni takımı Hercules, 2. galibiyetini de Sevilla karşısında 2-0'lık skorla aldı. Sevilla'da bu mağlubiyetin ardından teknik direktör Antonio Alvarez'in görevine son verildi ve Gregorio Manzano teknik direktörlüğe getirildi. La Liga'da 5. hafta maçları bugünkü Malaga-Villarreal karşılaşmasıyla tamamlanacak. -TOPLU SONUÇLAR- Ligde 5. hafta maçlarında şu sonuçlar alındı: Atletico Madrid: 1 - Real Zaragoza: 0 Deportivo Coruna: 0 - Almeria: 2 Hercules CF: 2 - Sevilla: 0 Racing Santander: 0 - Getafe: 1 Espanyol: 1 - Osasuna: 0 Real Mallorca: 2 - Real Sociedad: 0 Athletic Bilbao: 1 - Barcelona: 3 Levante: 0 - Real Madrid: 0 Sporting Gijon: 0 - Valencia: 2