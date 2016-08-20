La Liga'da seyirci kapasitesini dolduramayan kulüplere ceza verilecek!

İspanya Futbol Federasyonu, yeni sezonda stadlarsaki seyirci kapasitesini dolduramayan kulüplere ceza verileceğini duyurdu. Cezanın seyircisiz oynama veye para cezası mı olduğu konusunda henüz bir açıklama yapılmadı.

Sporx'in haberine göre, yeni sezonda kapasitesinin %75'ini dolduramayan kulüplere ceza verileceğini duyurdu. Kapasitesinin %50'sinin altında kalan kulüplere ise ceza iki katına çıkmış şekilde verilecek.

Kapasitelerin %75 ve %50'si, televizyon açısında gözüken 'U' şeklindeki bölümü kapsayacak şekilde olacağı belirtildi.