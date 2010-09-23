-LA LİGA'DA REAL MADRİD LİDER ANKARA (A.A) - 23.09.2010 - La Liga'da hafta arasında oynanan maçlar sonucunda Real Madrid, maç fazlasıyla liderlik koltuğuna oturdu. Espanyol ile önceki gün evinde karşılaşan Madrid ekibi, rakibi 3-0 yenmeyi başardı ve Valencia'nın dün Atletico Madrid ile 1-1 berabere kalmasının ardından maç fazlasıyla lig lideri oldu. Real Madrid'in gollerini 29. dakikada penaltıdan Cristiano Ronaldo, 79. dakikada Gonzalo Higuain ve 87. dakikada Karim Benzema attı. Evsahibi takımdan Pepe 60, rakip takımdan Ernasto Galan ile Juan Forlin ise 62 ve 88. dakikalarda kırmızı kart görerek oyun dışı kaldı. La Liga'nın son şampiyonu Barcelona ise dün akşam Sporting Gijon ile oynadığı maçı David Villa'nın golüyle 1-0 kazandı. Villa, Lionel Messi'nin sakatlığı nedeniyle forma giyemediği maçtaki tek golü, 49. dakikada, Daniel Alves'in pasını değerlendirerek attı. 2000-2003 yılları arasında Sporting Gijon formasını giyen Villa, maçtan sonra yaptığı açıklamada, eski kulübüne karşı oynamaktan keyif aldığını söylerken, hocası Pep Guardiola, ''Çok iyi bir maç değildi. Bizi rahatlatacak ikinci golü bulamadık'' diye konuştu. Dünün bir diğer önemli maçında, lige hızlı bir başlangıç yapan Valencia ile Atletico Madrid karşılaştı. Maçın 19. dakikasında Simao'nun attığı golle 1-0 yenik duruma Valencia, bu gole 83. dakikada Aduriz ile karşılık verdi ve maç 1-1 bitti. Real Madrid kalecisi Iker Casillas'ın veliahtı olarak görülen Atletico Madrid'in 19 yaşındaki file bekçisi David De Gea, yaptığı kurtarışlarla maça damgasını vuran isim oldu. Haftaya lider olarak giren Valencia, bu beraberlikle koltuğunu Real Madrid'e devretti. Ligde 4. hafta maçları, bugün oynanacak Getafe-Malaga, Villarreal-Deportivo Coruna ve Sevilla-Racing Santander maçlarıyla tamamlanacak. La Liga'da dün ve önceki gün oynanan maçlar şu şekilde sonuçlandı: Valencia: 1 (Aduriz 83) Atletico Madrid: 1 (Simao 19) Barcelona: 1 (David Villa 49) Sporting Gijon: 0 Real Zaragoza: 0 Hercules: 0 Almeria: 0 Levante: 1 (Sergio 39) Real Madrid: 3 (Cristiano Ronaldo 29 (pen), Gonzalo Higuain 79, Karim Benzema 87) Espanyol: 0 Osasuna: 3 (Walter Pandiani 38, Javier Camunas 42, Aranda 72) Real Sociedad: 1 (Raul Tamudo 16) Athletic Bilbao: 3 (David Lopez 44, Mikel San Jose 62 (pen), Inigo Perez 90+2) Real Mallorca: 0 -PUAN DURUMU- TAKIMLAR O G B M A Y P ----------------------------------------------------- 1. Real Madrid 4 3 1 0 6 1 10 2. Valencia 4 3 1 0 7 3 10 3. Barcelona 4 3 0 1 6 3 9 4. Atletico Madrid 4 2 1 1 8 4 7 5. Sevilla 3 2 1 0 6 2 7 6. Athletic Bilbao 4 2 1 1 7 4 7 7. Villarreal 3 2 0 1 6 2 6 8. Espanyol 4 2 0 2 4 8 6 9. Getafe 3 1 1 1 7 6 4 10. Hercules CF 4 1 1 2 3 3 4 11. Osasuna 4 1 1 2 3 4 4 12. Real Sociedad 4 1 1 2 5 7 4 13. Sporting Gijon 4 1 1 2 4 7 4 14. Real Mallorca 4 1 1 2 2 5 4 15. Deportivo Coruna 3 0 3 0 2 2 3 16. Malaga 3 1 0 2 7 8 3 17. Racing Santander 3 1 0 2 2 4 3 18. Levante 4 1 0 3 4 10 3 19. Almeria 4 0 2 2 2 4 2 20. Real Zaragoza 4 0 2 2 3 7 2 (Ligi ilk 3 sırada tamamlayacak takımlar Şampiyonlar Ligi'ne doğrudan katılacak. 4. olacak takım Şampiyonlar Ligi eleme maçı oynayacak. 5 ve 6. takımlar Avrupa Ligi'ne katılma hakkı kazanacak. Bu turnuvaya katılacak 3. takım, Federasyon Kupası'nın sonucuna bağlı olarak ligi 7. bitiren ekip olacak) -GOL KRALLIĞI- 3 Gol: Fernando Llorente (Athletic Bilbao) Diego Forlan (Atletico Madrid) Raul Tamudo (Real Sociedad) Nilmar (Villarreal) 2 Gol: Simao (Atletico Madrid) Andres Guardado (Deportivo Coruna) Lionel Messi (Barcelona) David Villa (Barcelona) Arizmendi (Getafe) Gavilan (Getafe) Nelson Haedo Valdez (Hercules) Fernando (Malaga) Juanmi (Malaga) Pablo Osvaldo (Espanyol) Abdoulay Konko (Sevilla) Aduriz (Valencia) Joaquin (Valencia) Giuseppe Rossi (Villarreal)