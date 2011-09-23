-La Liga'da haftanın görünümü ANKARA (A.A) - 23.09.2011 - La Liga'nın 5. haftasında sahasında ağırladığı Real Zaragoza'yı 4-3 yenen Real Betis liderliğe yükseldi. Karşılaşmada Real Betis'in gollerini Roque Santa Cruz (Dk. 7 ve 49), Salva Sevilla (Dk. 12 penaltıdan) ve Benat (Dk. 48) attı. Real Zaragoza'nın golleri ise Efrain Juarez (Dk. 36) ve Juan Carlos'dan (Dk. 78 ve 79) geldi. Real Betis'te kaleci Casto 69. dakikada kırmızı kart gördü. Real Betis bu galibiyetle ligde oynadığı 4 maçı da kazanarak 12 puanla lider oldu. Betis, 4 maçta da tek farkla galip geldi. Haftanın en önemli maçı olarak görülen Valencia-Barcelona karşılaşması 2-2 sonuçlandı. Maça lider çıkan Valencia, Eric Abidal'in 12. dakikada kendi kalesine attığı golle 1-0 öne geçti. Barcelona'da Pedro 14. dakikada Lionel Messi'den aldığı pasta topu filelere gönderdi ve skor 1-1'e geldi. Valencia 23. dakikada Pablo'nun golüyle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı. Beraberlik için Valencia kalesine yüklenen Barcelona aradığı golü 77. dakikada yine Messi'nin pasıyla buldu. Arjantinli yıldızın pasıyla kaleciyle karşı karşıya kalan Cesc Fabregas topu ağlara gönderdi ve skoru 2-2'ye getirdi. Bu dakikadan sonra takımların gol çabası sonuç vermedi ve karşılaşma 2-2 sona erdi. Valencia bu beraberlikle haftayı 2. sırada kapatırken, Barcelona 4. sırada yer aldı. Valencia'da Türk futbolcu Mehmet Topal sakatlığı nedeniyle forma giymedi. Geçen hafta Levante deplasmanında yenilen şampiyonluğun güçlü adayı Real Madrid, Racing Santander deplasmanında da galip gelemedi. Karşılaşma 0-0 sonuçlandı ve 2 haftada 5 puan kaybeden Real Madrid 7. sıraya düştü. Real Madrid'de sakatlıkları bulunan milli futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop oynamadı. La Liga'da geçen hafta Racing Santander'i 4-0 yenen Atletico Madrid, Sporting Gijon'u da aynı skorla mağlup etmeyi başardı. Milli futbolcu Arda Turan'ın 90 dakika görev yaptığı Atletico Madrid'in gollerini Alberto Lora (Dk. 28 kendi kalesine), Alvaro Dominguez (Dk. 68) ve Radamel Falcao (Dk. 72 ve 81) attı. Atletico, bu sonuçla 8. sıraya yükseldi. La Liga'da greve gidildiği için ilk hafta maçları ertelenmişti.