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Spor

LA LİGA'DA GREV ÇANLARI MADRİD (A.A)

23 Mart 2011 12:43

-LA LİGA'DA GREV ÇANLARI MADRİD (A.A) - 23.03.2011 - İspanya'da profesyonel futbolun oynandığı 1. ve 2. ligdeki takımlar, televizyon yayın haklarında henüz değişiklik yapılmasına ilişkin bir çalışma yapmayan hükümeti eleştirerek, 2 ve 3 Nisanda greve gitme kararının halen geçerli olduğunu açıkladı. 1. ve 2. lig kulüplerinin üyesi olduğu Profesyonel Futbol Ligi (LFP) yaptığı toplantıda, 13'e karşı 7 oyla greve gitme kararının halen geçerliliğini koruduğunu duyurdu. LFP üyelerinin çoğunluğu, haftada en az bir maçın açık yayından verilmesiyle ilgili kanunda değişiklik yapılmasını isterken, greve gidilmemesi için hükümetin bir adım attığının görülmesini şart koyuyor. Kulüpler, açık yayının kalması halinde kasalarına girecek gelirin artacağını ve böylece borçlarını düşüreceklerini savunuyor. Mevcut durumda La Liga kulüplerinden, yayın haklarında en çok gelir elde eden kulüpler olan Real Madrid ve Barcelona'nın greve destek verdiği öne sürülürken, Sevilla, Villarreal, Athletic Bilbao, Real Sociedad, Real Zaragoza, Espanyol ve Malaga greve gitmeye karşı çıkıyor.  La Liga'da 30. haftaya denk gelen 2 ve 3 Nisan'da maçların oynanmaması halinde ligin bitiş tarihinin 12 Haziran'a sarkacağı belirtiliyor. 

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