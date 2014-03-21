T24 LogoT24 Logo
Spor

La Liga'da gözler El Clasico'da

İspanya'da gözler haftasonu oynanacak El Clasico'ya çevrildi. Ezeli rakipler Barcelona ve Real Madrid kozlarını Santiago Barnebau'da paylaşacak

21 Mart 2014 15:17

La Liga'da gözler El Clasico'ya çevrildi. Real Madrid ile Barcelona şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçta kozlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda paylaşacak.

Real Madrid kritik maç öncesi ezeli rakibinin 4 puan önünde bulunuyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti hafta içinde yaptığı açıklamada ideal 11'inde önemli bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Eflatun beyazlıların en büyük kozları yine Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale olacak. Barcelona ise şampiyonluk yarışından kopmamak için zorlu maçtan en az 1 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Lionel Messi'nin son dönemdeki yükselen grafiği katalan ekibinin maça umutla bakmasını sağlıyor.

Ezeli rakiplerin karşılaşacağı haftada lider Real Madrid'i 3 puan geriden takip eden Atletico Madrid deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.

ETİKETLER

ispanyael clasicoderbibarcelonareal madridla ligamessironaldo

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Sabiha Gökçen Havalimanı'nda uçağın pistten çıkmasının ardından seferler yarın 06.00'ya...

İranlı General Süleymani'nin cenazesinde izdiham: Ölü sayısı 50'ye yükseldi...

17 yaşındaki genci, kavgalı olduğu kişiyi sandı; öldürdü ...

İran, Irak'taki ABD üslerini vurdu...

Çiğdem Toker, Kanal İstanbul güzergâhında en büyük araziye sahip üç...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24