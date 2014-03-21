La Liga'da gözler El Clasico'da

La Liga'da gözler El Clasico'ya çevrildi. Real Madrid ile Barcelona şampiyonluk yolunda büyük önem taşıyan maçta kozlarını Santiago Bernabeu Stadı'nda paylaşacak.

Real Madrid kritik maç öncesi ezeli rakibinin 4 puan önünde bulunuyor. Teknik direktör Carlo Ancelotti hafta içinde yaptığı açıklamada ideal 11'inde önemli bir değişikliğe gitmeyeceğini söyledi.

Eflatun beyazlıların en büyük kozları yine Cristiano Ronaldo ve Gareth Bale olacak. Barcelona ise şampiyonluk yarışından kopmamak için zorlu maçtan en az 1 puanla ayrılmanın hesaplarını yapıyor. Lionel Messi'nin son dönemdeki yükselen grafiği katalan ekibinin maça umutla bakmasını sağlıyor.

Ezeli rakiplerin karşılaşacağı haftada lider Real Madrid'i 3 puan geriden takip eden Atletico Madrid deplasmanda Real Betis'e konuk olacak.