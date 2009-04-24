La Liga ve Serie A'da 33. hafta



La Liga'da heyecan, cumartesi ve pazar günü oynanacak maçlarla devam edecek. Lider Barcelona, dördüncü sırada bulunan Valencia'ya konuk olurken; üçüncü sıradaki Sevilla ise liderin takipçisi Real Madrid'i ağırlayacak.



La Liga'nın 33. haftası zirvede yer alan takımları karşı karşıya getirecek. Bu maçların ilkinde ligde dördüncü sırada bulunan Valencia, lider Barcelona'yı Mestalla Stadı'nda konuk edecek.



Son yedi maçını gol yemeden kazanan Barcelona ile yakaladığı beş maçlık galibiyet serisiyle Şampiyonlar Ligi'ne katılma şansını güçlendiren Valencia arasındaki mücadelenin büyük bir çekişmeye sahne olması bekleniyor. Zorlu karşılaşma öncesi Barcelona'nın rakibine karşı psikolojik üstünlüğü bulunuyor. Katalan ekibinin oynanan son iki maçı 6-0 ve 4-0 gibi farklı sonuçlarla kazanması Valencia cephesinde tedirginlik yaşanmasına neden oluyor.



Valencia - Barcelona maçı, iki takımın golcülerini de karşı karşıya getirecek. Attığı 27 golle krallıkta zirvede yer alan Samuel Eto'o ile 26 golle ikinci sırada bulunan David Villa'nın gösterecekleri performansta, İspanya'da maçın sonucu kadar merak edilen bir başka konu.



David Villa, oynadığı son altı maçın hiçbirini boş geçmeyerek rakip filelere 9 gol bırakırken, Kamerunlu yıldız Eto'o da son dört maçta dört gol atma başarısı gösterdi.



La Liga'da haftanın bir diğer zorlu maçı ise Sevilla ile Real Madrid arasında oynanacak. Kritik karşılaşma öncesi her iki takımda sıkıntılı. Sevilla, üst üste aldığı mağlubiyetlerin psikolojik baskısı ile sahaya çıkacak. Real Madrid ise, ceza ve sakatlık nedeniyle önemli yıldızlarından yoksun bir şekilde Sevilla deplasmanında mücadele edecek.



Eflatun beyazlı ekipte cezalı Pepe ile sakatlıkları bulunan iki Hollandalı yıldız Roben ve Sneijder takımdaki yerlerini alamayacak. Son 17 maçının 16'sını kazanan Real Madrid, Sevilla'yı da yenerek haftaya oynanacak Barcelona maçı öncesi puan kaybı yaşamak istemiyor.



İtalya Serie A'da 33. hafta



İtalya'da hafta içinde kupa finalistleri belli olduktan sonra dikkatler tekrar Serie A'daki mücadeleye çevrildi. 10 puan farkla liderlik koltuğunda oturan Inter, Napoli'ye konuk olacak. Son haftaların formda takımı ikinci sıradaki Milan, Palermo ile karşılaşacak.



Serie A lideri Inter, hafta içinde İtalya Kupası yarı final rövanşında Sampdoria'yı 1-0 yenmesine karşın ilk maçı 3-0 kaybettiği için kupaya veda etti.



Son 2 maçında berabere kalmasına karşın Inter'in ligdeki 10 puanlık avantajı ise sürüyor. Mavi-siyahlılar, 33. haftada Napoli'nin konuğu olacak.



Sampdoria maçı sonrası basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Inter Teknik Direktörü Jose Mourinho, şampiyonluk için 8-9 puan daha toplamaları gerektiğini, ancak elindeki takımın kalan tüm maçları kazanabilecek güçte olduğunu vurguladı.



Sezona çok iyi bir başlangıç yaparak taraftarını umutlandıran Napoli, sonrasında büyük bir hayal kırıklığı yarattı. 11. haftada Sampdoria'yı yenerek puanını 23'e yükselten ve 2. sıraya yerleşen mavi beyazlılar, sonrakı 21 haftada sadece 16 puan toplayarak 14. sıraya kadar geriledi.



14 haftadır galibiyet alamayan Napoli, bu kötü seriye lider Inter karşısında son vermek amacında.



İtalya'da peş peşe aldığı 3 galibiyetle son haftaların en formda takımı Milan.



Geçen hafta Torino'yu 5 golle yenen kırmızı siyahlılar, ikinciliği Juventus'tan devraldı. Milan 33. haftada Palermo ile karşılaşacak.



Son 3 haftada 7 puan kaybeden ve zirve yarışından uzaklaşan Juventus, son hedefi olan İtalya Kupası'nda da aradığını bulumadı. Juventus'u evinde 2-1 yenen Lazio, teknik direktör Cladio Ranieri'nin de koltuğunu tehlikeye attı.



Kupa maçında taraftarın protestosuyla karşılaşan Ranieri, istifayı düşünmediğini belirtirken, deneyimli teknik adama Juventus yönetimi de sahip çıktı.



Serie A'da haftanın en önemli maçlarından birinde Şampiyonlar Ligi'ne katılma mücadelesi veren iki takım Fiorentina ile Roma, Artevio Franchi stadında karşı karşıya gelecek.