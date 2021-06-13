La Liga şampiyonu Atletico Madrid'den Hakan Çalhanoğlu'ya teklif

A Milli Takım ile EURO 2020'de mücadele eden Hakan Çalhanoğlu'ya La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid'in, teklifte bulunduğu iddia edildi.

Milan'daki sözleşmesi biten Hakan Çalhanoğlu serbest oyuncu statüsünde. Milli futbolcu bedelsiz olarak bir başka takıma imza atabilir. Juventus ve Manchester United gibi kulüplerle adı anılan Çalhanoğlu için İspanya şampiyonundan da teklif var. Sky Italia'nın haberine göre, La Liga'nın son şampiyonu Atletico Madrid, Hakan Çalhanoğlu için teklifte bulundu.

Milan'ın teklifi daha yüksek

NTV'de yer alan habere göre, Milan'da yıllık 2.5 milyon euro kazanan Hakan Çalhanoğlu, İtalyan ekibinden yeni kontrat için 5 milyon euro istedi. Milan şu ana kadar 4 milyon euro'ya kadar yükselirken Atletico Madrid ise oyuncuya yıllık 3 milyon euro net ve 3 milyon euro bonus teklif etti.

İddiaya göre Hakan Çalhanoğlu, Madrid'e taşınmaktansa İtalya'da kalıp teklifleri değerlendirmek istiyor.

EURO 2020 nedeniyle milli yıldızın geleceği turnuva sonuna kalabilir.