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Spor

La Liga (İspanya)

23 Aralık 2008 02:00

Barcelona, İspanya La Liga'da hem oynadığı oyun hem de topladığı puanlarla parmak ısırtıyor. Şampiyonluk yarışında henüz 16. hafta geride kalmasına karşın İspanya'da herkesin tek favorisi konumuna geldiler. Bu hafta sonu deplasmanda şampiyonluk yarışı verdikleri rakipleri Villarreal'i de, hem de geriye düştükleri maçta yenerek puanlarını 41'e yükselttiler ve en yakın rakipleri Sevilla'nın şu an 10 puan önğne geçtiler bile. 

İkincilik yarışı ise şampiyonluk yarışından daha keyifli bir halde La Liga'da...  Tam 5 takım, Sevilla, A. Madrid, Valencia, Real Madrid ve Villarreal ikincilik için kıyasıya mücadele veriyor... Bu yarışın bu hafta kârlı çıkan takımı ise Madrid temsilcileri oldu. Real Madrid de, Atletico Madrid de 3 puanı alarak başkentte kendilerini destekleyen taraftaları mutlu etmeyi başardılar




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