La Liga'dan veto: Barcelona'da Lionel Messi çıkmazı

Lionel Messi ile sözleşme imzalamak isteyen Barcelona, La Liga'daki finansal kriterlere takılmıştı. Katalan devine La Liga Başkanı Javier Tebas'tan da kötü haber geldi.

Lionel Messi ile Barcelona arasındaki ilişki bir kez daha çıkmaza girdi. Ancak bu kez konu La Liga'nın finansal kriterleri.

Barcelona takımda kalmaya ikna ettiği yıldız futbolcuyla sözleşme imzalamak isterken La Liga'nın finansal kriterlerine takılmış ve imza ertelenmişti. Konuyla ilgili La Liga yönetimiyle görüşen Barcelona istediği yanıtı alamadı.

Sport'ta yer alan habere göre Barcelona yönetimi, La Liga Başkanı Javier Tebas ile görüşerek finansal kriterlerde esneklik talep etti. Ancak Javier Tebas, Barcelona'ya herhangi bir esneklik tanınamayacağını kulübe iletti.

Barcelona'da Messi için ayrılıklar sürüyor

Barcelona'nın Lionel Messi ile yeni sözleşme imzalaması için oyuncunun büyük bir mali fedakarlığa imza atması ya da kulübün maaş bütçesinde yer açması gerekiyor.

Maaş bütçesini boşaltmaya çalışan Barça şu ana kadar Francisco Trincao'yu Wolverhampton'a kiralarken Mettheus Fernandes'in de sözleşmesini feshetti. Junior ile de kısa süre içinde yolları ayırmayı hedefleyen yönetim Samuel Umtiti'yle yolları ayırmaya çok yakın ancak bunlar yeterli olmayacak. Barcelona'nın Lionel Messi için daha büyük bir revizyona ihtiyacı olacak.