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Spor

La Liga'da yılın ilk golüne imza atan Enes Ünal, Real Madrid'i yıktı

Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı

03 Ocak 2022 08:25

La Liga'da Getafe, evinde Real Madrid'i 1-0'la geçti. Getafe'ye galibiyeti getiren gol, milli oyuncu Enes Ünal'dan geldi.

İspanya La Liga'da lider Real Madrid, Getafe ile deplasmanda karşılaştı.

İki Madrid ekibini karşı karşıya getiren karşılaşmayı Getafe 1-0 kazandı. Takımına galibiyeti getiren golü, 9. dakikada Enes Ünal attı.

Rakip defansın boşluğundan yararlanarak baskı yapan Enes, Militao'nun geri pas vermek istediği esnada topu çaldı ve kaleci Thibaut Courtois'yı mağlup etmeyi başardı.

Real Madrid karşısında ilk 11'de sahaya çıkan Enes, 83. dakikada yerini Jakup Jankto'ya bıraktı.

Getafe'de özellikle son 1 aydır başarılı bir performans gösteren Enes, bu sezon ligde 6 kez rakip ağları havalandırdı.

1-0 kazanan Getafe, puanını 18 yaparak 16. sırada kendine yer buldu. Real Madrid ise 46 puanla liderliğini sürdürdü ve bu sezon ligdeki 2. yenilgisini yaşadı.

 

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