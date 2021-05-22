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Spor

La Liga'da şampiyon Atletico Madrid

La Liga 38. haftasında deplasmanda Real Valladolid'i 2-1 yenen Simeone'nin öğrencileri 11. şampiyonluğu kutluyor

22 Mayıs 2021 22:06

İspanya La Liga'nın 38. haftasına Valladolid'i deplasmanda 2-1 mağlup eden Atletico Madrid, 86 puanla şampiyonluğa ulaştı. Evinde Villarreal'i 2-1 mağlup eden Real Madrid 84 puanla 2. olurken, Eibar'ı 1-0 yenen Barcelona ise 79 puanla ligi 3. tamamladı.

Atletico MadridReal MadridBarcelonaLa Ligaİspanya La Liga
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