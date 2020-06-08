La Liga'da maç yayınlarına sanal tezahürat sesi verilecek

İspanya La Liga'da seyircisiz olarak başlayacak maçların yayınlarında tribünlerin bilgisayar grafikleri yardımıyla seyircili bir şekilde gösterileceği açıklandı. Görüntünün yanı sıra yayına sanal bir tezahürat sesi de verilecek.

Perşembe günü başlayacak maçlarda İspanya'da bulunan izleyiciler, bu seçeneği açıp kapatma imkanına sahip olacak. Uluslararası yayınlarda ise sanal tribün ve tezahürat zorunlu olacak.

Bunun için Norveçli bir şirket ve FIFA bilgisayar oyun serisinin yapımcılarıyla görüşen La Liga, "Bu sayede maçlar salgın öncesi atmosfere yakın bir şekilde izlenebilecek" açıklamasında bulundu.

Animasyonlar seyirciler gibi pozisyonlara tepki verecek

Tribünlerdeki sanal izleyiciler ev sahibi takımın formasını giyecek ve animasyonlar maçlardaki seyirciler gibi pozisyonlara tepki verecek.

La Liga'da maçlar Perşembe TSİ 23.00'te Sevilla - Real Betis karşılaşmasıyla devam edecek. Son şampiyon Barcelona Cumartesi Real Mallorca ile, Real Madrid de Pazar günü Eibar ile oynayacak.