La Liga'da Koronavirüs sürecinde 5 oyuncu değişikliği gündemde

Futbola dönmeye hazırlanan İspanya La Liga'da oynanacak maçlarda takımlara 5 oyuncu değişiklik hakkı verilmesi için federasyon harekete geçti.



Yeni tip Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle ertelenen ve uzun süredir oynanamayan La Liga'da futbola geri dönüş hazırlıkları sürüyor. Takımlar salgına karşı alınan tedbirler kapsamında hazırlıklarına başlarken İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu'ndan oyuncu değişiklikleri hakkında önemli bir adım geldi.

IFAB'dan onay bekleniyor

NTVSpor'un haberine göre; Federasyon Başkanı Luis Rubiales, maçlarda 5 oyuncu değişiklik hakkıyla ilgili önerisini La Liga Başkanı Javier Tebas'a sundu. Alınan bu karar IFAB'dan da onay bekliyor.

Buna göre İspanya'da oynanacak maçlarda takımlar oyuncuların durumunu göz önünde bulundurarak karşılaşmalarda 5 oyuncu değişikliği yapabilecek.



Ancak müsabakalarda zaman kayıplarını önlemek ve oyunun soğumasının önüne geçmek amacıyla 5 değişiklik en fazla 3 farklı anda yapılabilecek.