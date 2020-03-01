La Liga'da El Clasico zamanı; Real Madrid, Barcelona'yı ağırlıyor

La Liga'nın 26.haftasında Real Madrid ile Barcelona, El Clasico'da karşı karşıya gelecek. Son 7 maçta ezeli rakibi Barcelona'yı yenemeyen Real Madrid bu kez şeytanın bacağını kırmak için sahaya çıkacak. Messi'nin formasını giydiği Barcelona son 4 senede Santiago Bernabeu'dan mutlu ayrılıyor.

Real Madrid 7 maçtır El Clasico kazanamıyor

Real Madrid ile Barcelona arasında oynanan son 7 maçta Real Madrid kazanamadı. İki tanesi kral kupası maçı olmak üzere son yedi maçın dört tanesini Barcelona kazanırken üç maç berabere sona erdi.

2019-2020 Barcelona 0-0 Real Madrid

2018-2019 Real Madrid 0-1 Barcelona

2018-2019 Real Madrid 0-3 Barcelona (Kral Kupası YF)

2018-2019 Barcelona 1-1 Real Madrid (Kral Kupası YF)

2018-2019 Barcelona 5-1 Real Madrid

2017-2018 Barcelona 2-2 Real Madrid

2017-2018 Real Madrid 0-3 Barcelona

Bernabeu'da Barcelona harikalar yaratıyor

Barcelona deplasmanda oynadığı son 4 lig maçında Real Madrid'i yenmeyi başardı ve bu alanda bir rekora ulaştı.

2015-2016 Real Madrid 0-4 Barcelona

2016-2017 Real Madrid 2-3 Barcelona

2017-2018 Real Madrid 0-3 Barcelona

2018-2019 Real Madrid 0-1 Barcelona

Kıran kırana şampiyonluk mücadelesi

La Liga'da 26.hafta maçları öncesi Barcelona 55 puanla lider konumda bulunurken Real Madrid ise 53 puana sahip. Geçtiğimiz hafta deplasmanda kaybeden Real Madrid liderliği rakibine kaptırmıştı.