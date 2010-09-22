-LA LİGA BORÇ BATAĞINDA MADRİD (A.A) - 22.09.2010 - İspanya meclisi, futbol kulüplerinden bütçelerini iyileştirip, borçlarını ödemelerini ve pahalı transferler yapmamalarını istedi. İspanya'nın kuzeybatısındaki Galisya bölgesinde faaliyet gösteren Galisya Milliyetçi Bloğu'nun (BNG) meclise sunduğu ve büyük bir çoğunlukla kabul edilen önergede, futbol kulüplerinin bütçelerini sağlıklı bir duruma getirmeden büyük harcamalar yapmaması, gerekirse hükümetin futbolcu maaşları ve transferlere bir limit getirmesi talep edildi. Hükümetteki Sosyalist İşçi Partisi'nin (PSOE) ve ana muhalefetteki Halk Partisi'nin (PP) de tam destek verdiği önergede, ''kulüplerin ödemelerini zamanında yapmasını sağlamak için gerekli önlemlerin alınmasının teşvik edilmesi'' istendi ve ''eğer gerekirse futbolculara ödenen maaşlara bir limit konulması için çalışmalar başlatılacağı'' belirtildi. Mecliste yapılan oturumda konuşan BNG sözcüsü Francisco Jorquera, İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2008-2009 sezonunda mücadele eden 20 takımın toplam 3.5 milyar avro borcu bulunduğunu ve bunun 632 milyon avrosunun Maliye'ye ait olduğunu kaydetti. Jorquera, ''Tam bir futbol taraftarıyım ama 4 milyon işsizin olduğu bir ülkede futboldaki gereksiz harcamalar kabul edilemez. Futbol kulüplerinin Maliye'ye olan borçlarını ödemesinde hiçbir tolerans gösterilemez'' dedi. İspanya'daki büyük kulüplerden Valencia'nın 550 milyon avro, Real Madrid'in 543 milyon avro, Barcelona'nın 489 milyon avro borcu bulunduğunu yazan İspanyol basını, Cristiano Ronaldo, Kaka, Messi gibi futbolcuların 10 milyon avronun üzerinde yıllık maaş aldıklarını hatırlattı. Mecliste kabul edilen önerge, futbol kulüplerine bir uyarı niteliği taşırken, kulüplerin gerekli önlemleri almaması halinde hükümetin müdahele etmesinin söz konusu olabileceği belirtiliyor.