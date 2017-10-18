La Liga Başkanı Tebas: Katalonya bağımsızlığını ilan ederse Barcelona ligden çıkartılır

İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi halinde Barcelona'nın direkt olarak La Liga'dan çıkarılacağını söyledi.

Tebas, Katalan ekibin çıkarılması halinde La Liga gelirinin yaklaşık olarak yüzde 20 düşeceğinin de altını çizdi.

Goal'de yer alan habere göre başkent Madrid'de organize edilen "World Football Summit" adlı etkinlikte konuşan Tebas, "Bağımsız bir Katalonya olasılığında Barcelona La Liga'da mücadele edemez. Barcelona'sız La Liga'nın geliri yüzde 20 azalır. Barcelona ve Real Madrid La Liga'nın önde gelen iki büyük kulübü. Bunlardan herhangi birinin İspanyol liginden ayrılması çok ciddi ekonomik sonuçlar yaratır" ifadesini kullandı.

Katalonya'nın bağımsızlığını ilan etmesi ve Barcelona Kulübü'nün buna destek vermesi halinde Katalan ekibinin hemen La Liga'dan çıkarılacağının altını çizen Tebas, "İspanyol yasaları çok açık. Katalan kulüpleri nerede oynayacaklarına karar veremezler" dedi.