-LA LİGA 21 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR MADRİD (A.A) - 06.07.2011 - İspanya 1. Futbol Ligi'nde (La Liga) 2011-2012 sezonu 21 Ağustos tarihinde başlayacak. 20 takımın mücadele ettiği La Liga'da gelecek sezonun fikstürü bugün yapılan kura çekimlerinde belli oldu. Türk futbolcular Nuri Şahin ve Hamit Altıntop'un formasını giyeceği Real Madrid ilk maçını evinde Athletic Bilbao'ya karşı oynarken, Mehmet Topal'ın takımı Valencia, Osasuna deplasmanına gidecek. Geçen sezonun şampiyonu Barcelona ise deplasmanda Malaga ile karşılaşacak. La Liga'nın ilk haftası ayrıca Real Betis ile Sevilla arasında oynanacak bir Andalüs derbisine de sahne olacak. La Liga'da ilk El Clasico'nun, 11 Aralık'ta Santiago Bernabeu Stadı'nda oynanması öngörülürken, Barcelona'nın Tokyo'da yapılacak Dünya Kulüpler Şampiyonsı'na katılacak olmasından dolayı bu maçın 10 Aralık tarihine alınması ihtimali bulunuyor. Bu arada İspanya'da lig şampiyonu Barcelona ile Kral Kupası şampiyonu Real Madrid'i karşı karşıya getirecek Süper Kupa maçları 14 Ağustos'ta Madrid'de ve rövanşı 17 Ağustos'ta Barcelona'da oynanacak. Barcelona'daki maç, yerel saat ile 23.00'de (TSİ 24.00) başlayacak olmasıyla bir ilki yaşatacak. Maçın uzatmaları gitmesi halinde saat 01.30'da (TSİ 02.30) sona erme ihtimali bulunuyor. Maçın saat 23.00'de oynanmasına sebep, UEFA'nın, Şampiyonlar Ligi'nin oynandığı saatlerde başka maç yapılmaması kuralı olurken, 17 Ağustos'ta Şampiyonlar Ligi ön elemeleri oynanacağı ve İspanya Futbol Federasyonu'nun Süper Kupa için başka tarih bulamadığı söyleniyor. Öte yandan, geçen sezonun şampiyonu Barcelona, La Liga'da futbolcuları en az ceza alan takım olarak "Temiz Oyun" ödülü aldı. 3. kez üst üste La Liga'da en temiz takım seçilen Barcelona, 2. ligde de Barcelona B takımıyla bu unvanı almayı başardı.