La Liga, 11 Haziran'da başlıyor

İspanya’da Spor Yüksek Konseyi (CSD), Futbol Federasyonu (RFEF) ve La Liga kurumu, Covid-19 salgınından dolayı 1. Futbol Ligi’nde (La Liga) ertelenen sezonun kalan maçlarının oynanmasına 11 Haziran’da başlanmasına karar verdi.

CSD tarafından yapılan yazılı açıklamada, La Liga’da ertelenen maçların oynanmasıyla ilgili takvimin kabul edildiği bildirildi.

28. haftadan itibaren ertelenen maçların oynanmasına 11 Haziran’da Sevilla-Real Betis karşılaşmasıyla başlanacağı, salgının evrimine bağlı olarak ligin 18-19 Temmuz’da bitmesinin öngörüldüğü belirtildi. La Liga’da kalan 11 hafta maçlarının oynanma saatlerinin hafta içinde 19.30, 21.30 ve 22.00 olacağı, hafta sonunda ise buna 17.30’un da ekleneceği kaydedildi.