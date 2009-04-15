LA Lakers ter attı



Batı Konferansı lideri Los Angeles Lakers, normal sezonu 125-112'lik Utah Jazz galibiyetiyle tamamladı. Rakibini Batı'nın 8. sırasında tutan Lakers, play-off ilk turunda da Utah ile karşılaşacak.





NBA'e oynanan 3 maçla devam edilirken, Batı Konferansı'nın daha önce ilk sırada tamamlamayı garantileyen Los Angeles Lakers normal sezonun son maçına seyircisi önünde çıktı.



Play-off'taki rakibini belirlemesi açısından önem taşıyan maçta güçlü rakibini yenmeye ihtiyacı olan Utah Jazz, Staples Center'daki maçta Lakers'a 125-112 mağlup olmaktan kurtulamadı.



Başa baş geçen ilk yarı 56-55 Lakers lehine tamamlanırken, ikinci yarıdan itibaren kontrolü eline alan ev sahibi ekip, normal sezona üst üste 6. iç saha galibiyetiyle nokta koydu.



Lakers bu galibiyetle 1986-87 sezonundan sonra ilk kez normal sezonu 65 galibiyetle noktalarken, kulüp tarihinin de en iyi üçüncü normal sezon performansına ulaştı.



Dizindeki sakatlık nedeniyle bu sezon 32 maç kaçıran Andrew Bynum, 22 sayıyla Utah önünde takımının en skorer ismi olurken, Pau Gasol 20 sayı-9 ribaunt-6 asist, 26 dakika sahada kalan Kobe Bryant da 16 sayı-5 asistle oynadı.



Bu mağlubiyetle Batı Konferansı'nda 8. sıradan play-off'lara girmeye razı olan ve hafta sonu başlayacak ilk turda bir kez daha güçlü rakibinin karşısına çıkacak Utah Jazz'da ise Deron Williams 25 sayı-13 asist-4 ribauntla maçın en etkili ismiydi.



Konuk ekipte milli basketbolcu Mehmet Okur, dizindeki sakatlık nedeniyle maçta forma giymezken, Andrei Kirilenko 20 sayı-3 ribaunt-3 asist, Carlos Boozer da 16 sayı-9 ribauntluk performans sergiledi.



EKSİK BOSTON KAZANMAYI BİLDİ



Son şampiyon Boston da Philadelphia'yı 100-98 mağlup etti.



1 maç cezası olan Ray Allen ile sakatlığı devam eden Kevin Garnett'ten faydalanamayan Celtics'te Paul Pierce 31, Tony Allen da 18 sayı ile öne çıkan oyuncular oldular.



Bu sonuçla Sixers'ın play-off ilk turunda yeniden Boston ile eşleşme ihtimali de yükseldi.



Philadelphia'nın bir üst tura çıkıp Orlando'nun rakibi olabilmesi için bu gece Cleveland'ı dış sahada yenip, Toronto'nun da Chicago'yu yenmesi gerekecek.



NBA'de normal sezon yarın sabaha karşı oynanacak 14 maçla tamamlanacak ve play-off eşleşmeleri belli olacak.



