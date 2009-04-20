LA Lakers kısa kesti



Batı Konferansı play-off ilk maçında Los Angeles Lakers sahasında Utah Jazz'ı 113-100 yendi. İlk yarıda 22 sayı fark yakalayan Lakers, Mehmet Okur'dan yoksun sahaya çıkan Jazz karşısında seride 1-0 öne geçti.



NBA’de play-off heyecanı Batı Konferansı’nda oynanan Los Angeles Lakers-Utah Jazz maçıyla devam etti.



Batı’da normal sezonu lider bitiren Lakers, normal sezonu 8. sırada tamamlayan Utah karşısında seyircisi önündeki ilk maçı 113-100’lük skorla kazandı.



Staples Center’daki maça etkili başlayan Lakers, ilk çeyreği 30-19, devreyi de 62-40 önde geçti.



Üçüncü çeyrekte toparlanan ve farkı bir ara 9 sayıya kadar indiren Jazz, buna karşın son bölümde rakibini pota altında durduramayınca mağlubiyete razı oldu.



Bu sonuçla koç Phil Jackson yönetiminde çıktığı 18. play-off açılış maçından galibiyetle ayrılan Lakers, seride 1-0 öne geçti.



Ev sahibi ekipte 3 oyuncu ön plana çıkarken, 39:36 dakika sahada kalan süper yıldız Kobe Bryant 9/17 saha içi isabetiyle 24 sayı kaydetti. Bryant istatistiklerine 8 asist-4 ribaunt-6 top kaybı-2 top çalma ve 1 blok ekledi. Lakers’ta ayrıca Trevor Ariza 21 sayı-4 ribaunt-2 asist, Pau Gasol de 20 sayı-9 ribaunt-4 blokla oynadı.



Mehmet Okur’un sakatlığı nedeniyle oynayamadığı maçta ise konuk Jazz’da Carlos Boozer’ın 27 sayı-9 ribaunt-2 asist, Deron Williams’ın 16 sayı-17 asist-3 ribaunt ve Paul Millsap’ın 15 sayı-8 ribauntluk performansı yeterli olmadı.



Serinin ikinci maçı 22 Nisan’da yine Los Angeles’ta oynanacak.



ORLANDO EVİNDE KAYBETTİ



Normal sezonu Doğu Konferansı üçüncüsü olarak tamamlayan ve Philadelphia ile eşleşen Orlando, play-off ilk turuna yenilgiyle başladı.



Serinin ilk maçında Sixers'ı Amway Arena'da konuk eden Magic, Andre Igoudala'nın bitime 2.2 saniye kala kaydettiği baskete engel olamayınca sahadan 100-98 mağlup ayrıldı.



Orlando'yu bu sezon ilk defa mağlup eden Philadelphia'da Igoudala karşılaşmayı 20 sayı - 8 ribaunt - 8 asistle tamamladı.



Seride 1-0 geriye düşen ve saha avantajını yitiren Orlando'da milli basketbolcumuz Hidayet Türkoğlu 8'de 2 isabetle 6 sayı - 5 ribaunt - 4 asistte kaldı.



HAWKS FARKA GİTTİ



Atlanta-Miami eşleşmesinde ise ilk gülen Atlanta Hawks oldu. Serinin ilk maçında Heat'i 90-64 mağlup eden Atlanta 1-0 öne geçti.



Josh Smith'in 23 sayı - 10 ribauntla öne çıktığı Atlanta'da 6 oyuncu çift haneli skor üretti. Joe Johnson 15 sayı, Al Harford 14 sayı – 9 ribaunt, Mike Bibby 10 sayı – 9 asist, Marvin Williams ve Zaza Pachulia da 10'ar sayı ile oynadılar.



Miami'de ise yalnızca 2 oyuncu iki hanelere ulaştı. Dwyane Wade 21'de 8 isabet oranıyla 19 sayı kaydetti. Heat'te Michael Beasly de 10 sayı – 10 ribauntla maçı tamamladı.



DENVER BILLUPS İLE GÜLDÜ



21 yıl sonra play-off'lara saha avantajı ile başlayan Denver Nuggets, New Orleans'ı All-Star oyun kurucusu Chauncey Billups'ın mükemmel performansıyla geçti. Sahadan 113-84 galip ayrılarak seride 1-0 öne geçen Nuggets'ta Billups 9'da 8 üç sayı isabetiyle oynadığı karşılaşmayı 36 sayı - 8 asistle tamamladı.



Denver'da Nene Hilario 12 sayı – 14 ribauntla double-double yaparken, J.R. Smith 19 sayı, Carmelo Anthony de 13 sayı – 7 ribauntla mücadele etti.



New Orleans'ta ise Chris Paul 21 sayı – 11 asist, Peja Stojakovic 13 sayı, David West de 12 sayı – 6 ribauntla mücadele etti.