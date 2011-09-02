T24 LogoT24 Logo
Spor

La Gazzetta Dello Sport: ''Ziegler, FB'nin teklifini kabul etti'' ROMA (A.A) 

02 Eylül 2011 14:49

-La Gazzetta Dello Sport: ''Ziegler, FB'nin teklifini kabul etti'' ROMA (A.A) - 02.09.2011 - İtalyan ''La Gazzetta dello Sport'' gazetesi, Juventus'a bu sezon transfer olan İsviçreli sol bek oyuncusu Reto Ziegler'in Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini yazdı. Gazetede yer alan haberde, Juventus'a bu transfer döneminin başında gelmesine karşın henüz hiçbir resmi maçta forma giymeyen 25 yaşındaki Reto Ziegler'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiğini belirtti.  Sarı-lacivertli ekip de İsviçreli oyuncuyla görüşmeye başladıklarını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirmişti.  Ziegler ile daha önce Trabzonspor da yakından ilgilenmiş, ancak oyuncunun bordo-mavili takımı geri çevirmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti.  ''La Gazzetta dello Sport'ta çıkan bir diğer habere göre, Juventus'un bir başka oyuncusu Brezilya asıllı İtalyan Amauri Carvalho de Olivera'nın aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu beş kulübün transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi. 

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

100 yıldır adak adanan ‘türbe’ boş çıktı: "Köylüler bu duruma...

Ahmet Hakan: Yılın unutulmazı İmamoğlu'nun ceketini çıkarması ...

2020 yılında resmi tatiller hangi günlere denk gelecek? ...

Atilla Yeşilada: Türkiye 2020'de yüzde 2 büyür, hem işsizlik hem...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24