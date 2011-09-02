-La Gazzetta Dello Sport: ''Ziegler, FB'nin teklifini kabul etti'' ROMA (A.A) - 02.09.2011 - İtalyan ''La Gazzetta dello Sport'' gazetesi, Juventus'a bu sezon transfer olan İsviçreli sol bek oyuncusu Reto Ziegler'in Fenerbahçe'nin teklifini kabul ettiğini yazdı. Gazetede yer alan haberde, Juventus'a bu transfer döneminin başında gelmesine karşın henüz hiçbir resmi maçta forma giymeyen 25 yaşındaki Reto Ziegler'in, Fenerbahçe'nin yaptığı teklifi kabul ettiğini belirtti. Sarı-lacivertli ekip de İsviçreli oyuncuyla görüşmeye başladıklarını İstanbul Menkul Kıymetler Borsası'na (İMKB) bildirmişti. Ziegler ile daha önce Trabzonspor da yakından ilgilenmiş, ancak oyuncunun bordo-mavili takımı geri çevirmesi nedeniyle transfer gerçekleşmemişti. ''La Gazzetta dello Sport'ta çıkan bir diğer habere göre, Juventus'un bir başka oyuncusu Brezilya asıllı İtalyan Amauri Carvalho de Olivera'nın aralarında Galatasaray'ın da bulunduğu beş kulübün transfer teklifini geri çevirdiği ifade edildi.