La Casa de Papel'in yaratıcısı, karakterlere neden şehir isimleri verildiğini açıkladı

La Casa de Papel dizisinin yaratıcısı Alex Pina yeni röportajında karakterlere neden şehir isimleri verildiğini açıkladı.

Dizide büyük soygunu gerçekleştiren karakterler gerçek isimleri yerine Profesör’ün onlara verdiği şehir isimleriyle tanınıyor. Daha önce polis olan ve soyguncuları ele geçirmeye çalışan Raquel Murillo da Profesör’e aşık olarak ekibe katıldığında Lisbon ismini almıştı.