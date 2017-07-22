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Spor

Kyrie Irving’den Cavaliers’ı yıkan istek!

Süperstar oyun kurucu, LeBron James'in gölgesinden kurtulmak istiyor

22 Temmuz 2017 15:56

NBA ekiplerinden Cleveland Cavaliers, süperstar Kyrie Irving'in takımdan ayrılma isteğiyle sarsıldı. LeBron James ile birlikte kulübün yıldızlarından olan Irving, takımdan ayrılmak istiyor.

ESPN’de yer alan habere göre; yıldız oyun kurucu, bu isteğini takım sahibi Dan Gilbert’a iletti. 25 yaşındaki süperstar, Gilbert ile görüşmesinde ‘daha fazla odak noktası olabileceği’ ve LeBron’la birlikte oynamayacağı bir takıma gitmek istediğini söyledi.

Irving’in Cavaliers ile yaptığı toplantıda konuşulan olasılıklar arasında, San Antonio Spurs’ü birinci sırada tuttuğu açıklandı. Lig kaynakları, Kyrie’nin New York Knicks, Miami Heat ve Minnesota Timberwolves’a katılmayı da kabul edebileceğini açıkladı.

Knicks’in takas yoluyla Irving’i satın almakla çok ilgilendiği, ancak cuma akşamı itibarıyla Kristaps Porzingis’i olası herhangi bir anlaşmaya dahil etmeye istekli olmadığı belirtildi. Knicks, Carmelo Anthony ve gelecekteki ilk tur seçimlerini Irving için bir pakette sunmayı düşünebilir, fakat Cavaliers’ın böyle bir pakete vereceği cevap henüz bilinmiyor.

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