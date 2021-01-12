Kyrie Irving üst üste dördüncü maçını kaçıracak; neden oynamadığı bilinmiyor

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen oyun kurucu Kyrie Irving 'özel sebepler' gerekçesiyle son üç maçı kaçırdı. Bugün Denver Nuggets'la karşılaşacak Nets'te Irving, bu maça da çıkmayacak.

Dünkü antrenman sonrasında açıklama yapan koç Steve Nash, "Herhangi bir güncelleme almadım, üzgünüm" ifadelerini kullandı.

Nash, Irving'in Pazar günü Koronavirüs testi yaptırdığına inandığını ancak pazartesi günü tekrar test edilip edilmediğinden emin olmadığını söyledi. Irving takıma geri döndüğünde Nash, NBA'in sağlık ve güvenlik protokolleri aracılığıyla bir karantina ile karşılaşıp karşılaşmayacağından da emin olmadığını söyledi.

The Post'tan Brian Lewis, Irving'in yokluğunun çarşamba günü ABD Kongre Binası'nda Başkan Trump taraftarları tarafından yapılan isyanla ilgili olduğunu söyledi. Irving o günden beri oynamıyor ve Nets oynadığı üç maçın ikisini kaybetti.