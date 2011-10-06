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Dünya

Kylie Minogue'a fahri doktora unvanı LONDRA (A.A)

06 Ekim 2011 02:25

-Kylie Minogue'a fahri doktora unvanı LONDRA (A.A) - 05.10.2011 - Pop yıldızı Kylie Minogue, meme kanseri hakkında yaptığı toplumu bilinçlendirme çalışmaları nedeniyle İngiltere'de fahri doktora unvanına layık görüldü. 2005 yılında meme kanseri teşhisi konulan şarkıcıya sağlık bilimleri alanındaki fahri doktora unvanını Anglia Ruskin Üniversitesi verdi. Törenle unvanı alan Minogue, öğrencilere yaptığı konuşmada, 6 yıl önce konulan kanser teşhisinin, kendisine hastaları desteklemek için gösterilen çabayı ilk elden görme ve takdir etme şansı verdiğini söyledi. Ülkesi Avustralya'da ve İngiltere'de süperstar haline gelen Minogue, kanser teşhisi konulmasından sonra kemoterapi görmüş ve bir ameliyat geçirmişti. Minogue iyileştikten sonra kariyerine devam etti.

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