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Dünya

Kylie Minogue, Kuzey Amerika turnesine çıkıyor

06 Mayıs 2009 23:54

Avustralyalı şarkıcı Kylie Minogue, eylül ayı sonunda ilk ABD ve Kanada turnesine çıkıyor.

20 yıllık kariyeri boyunca ilk kez ABD'de konser verecek olan sanatçının, ilk konserine 30 Eylül'de Oakland'da çıkacağı, daha sonra Las Vegas, Los Angeles, Chicago, New York'ta sahne alacağı ve son olarak da Kanada'nın Toronto kentine geçeceği bildirildi.

Dünyada 40 milyondan fazla albüm satan 40 yaşındaki Minogue, "Hep ABD ve Kanada'da turneye çıkmak istemiştim. Hayranlarımın beni uzun zamandır beklediklerini biliyorum" dedi.

Minogue, 2005'de meme kanserine yakalanmış ve tedavi görmüştü.

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